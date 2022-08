HBO Pastikan Ada House of the Dragon Season 2

PREKUEL dari serial populer Game of Thrones, yaitu House of the Dragon dipastikan akan memiliki musim kedua dan tetap ditayangkan di HBO.

Meski musim pertamanya baru saja dirilis, HBO memiliki keyakinan besar pada House of the Dragon, yang menceritakan kisah dari keluarga para penunggang naga Westeros yang tersohor karya Ryan Condal dan George R.R. Martin.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada George, Ryan, dan Miguel (sutradara seri) karena telah memimpin kami dalam perjalanan ini. Kami sangat bersemangat untuk terus menghidupkan kisah epik House Targaryen dengan musim kedua," kata Wakil Presiden Eksekutif Pemrograman HBO Francesca Orsi seperti dikutip dari The Verge, Sabtu (27/8).

Ada begitu banyak sejarah yang dikemas dalam The Princess and the Queen karya Martin sehingga tidak mungkin acara HBO dapat mencakup semuanya dalam satu musim yang berjumlah 10 episode.

Berdasarkan pada pemutaran perdana House of the Dragon di musim pertama ini, nampaknya banyak memori terkait Game of Thrones yang ditonjolkan dan dimaksudkan agar bisa menarik lebih banyak penggemar.

Namun, untuk musim-musim selanjutnya diharapkan House of the Dragon mungkin saja membawa energi baru dan tidak ada dalam seri sebelumnya.

Belum ada kepastian untuk waktu produksi maupun penayangan perdana dari musim kedua House of the Dragon. (Ant/OL-1)