SEJAK perilisan OST 'With You' oleh Jimin dan Ha Sungwoon untuk serial drama hit 'Our Blues,' lagu tersebut secara konsisten mencetak banyak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai tangga musik sejak hari pertama perilisannya, meskipun tidak ada promosi sama sekali. Rekor-rekor tersebut ada di tangga musik besar seperti Melon, Apple Music, iTunes, Shazam, dan Spotify, dan banyak lagi platform lainnya, seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Khususnya di Spotify, lagu tersebut memecahkan rekor baru untuk menjadi debut tertinggi dan terbesar untuk OST K-Drama di tangga lagu Global Daily dan Weekly Spotify. Lalu, lagu itu menjadi OST Korea yang pertama dan satu-satunya yang masuk chart selama dua hari berturut-turut di Spotify Global Daily, peringkat ke-5 di kedua hari tersebut. 'With You' berhasil mencapai rekor ini walaupun memiliki periode pelacakan yang jauh lebih pendek baik untuk hari debutnya hanya dengan 10 jam dan minggu debutnya dengan empat hari dan 10 jam. Selain itu, lagu ini mencatat debut tertinggi untuk OST Korea oleh anggota BTS di Spotify Global Viral Top 50 yang berada di peringkat 8, dan tetap dalam 10 lagu teratas di tangga lagu selama beberapa hari.

Rekor streaming lainnya termasuk OST Korea tercepat yang melampaui 10 Juta hingga 50 juta streaming, OST K-Drama tercepat yang melampaui 60 Juta hingga 70 Juta streaming, dan OST Korea tercepat yang melampaui 90 Juta hingga 110 Juta streaming di Spotify, seperti yang dilaporkan sebelumnya . Terlebih lagi, hanya dengan satu lagu ("With You") dan versi instrumentalnya di halaman Spotify-nya, Jimin berhasil menjadi Pria Korea dengan akun tercepat yang melampaui 100 Juta streaming di platform tersebut.

Pada 16 Agustus, 'With You' memperpanjang rekor streamingnya di Spotify dan menjadi OST Korea tercepat yang melampaui 120 Juta streaming di platform yang dicapainya hanya dalam 113 hari dan 10 jam.

Pada hari yang sama, Billboard merilis tangga lagu 20 Agustus 2022 untuk Hot Trending Songs atau Lagu Trending Populer yang didukung oleh Twitter. "With You" berada di peringkat ke-3 di tangga lagu, ini menjadi minggu ke-16 bagi "With You" untuk tinggal di tangga lagu dan tidak pernah meninggalkan posisi Top 3 sejak dirilis.

Sebelumnya, lagu tersebut menduduki peringkat #1 di tangga lagu selama lima minggu berturut-turut dan total tujuh minggu dan membuat Jimin menjadi artis pertama dan satu-satunya yang menempati posisi #1 baik sebagai solois maupun sebagai anggota grup.

Perlisan resmi pertama dan satu-satunya Jimin di luar BTS telah mencapai kesuksesan luar biasa bahkan tanpa promosi apa pun, mencetak rekor baru, dan para penggemar juga memiliki harapan yang tinggi untuk album debutnya, yang sangat mereka nantikan.