We The Fest Buka Pendaftaran untuk Musisi yang Ingin Tampil

Festival musik We The Fest membuka lebar kesempatan untuk para musisi Indonesia tampil di panggung melalui ajang Submit Your Music yang pendaftarannya telah dibuka secara daring, Sabtu (30/7).

Ajang Submit Your Music dapat diikuti oleh segala musisi dengan berbagai format mulai dari solo, band, grup dan sebagainya yang telah memiliki minimal tiga karya orisinil dan merupakan Warga Negara Indonesia.

“Begitu banyak musisi Indonesia dalam berbagai genre yang telah memiliki karya orisinil dan belum mendapatkan kesempatan untuk didengar oleh khalayak luas. Melalui Submit Your Music, We The Fest ingin menjadi wadah untuk para musisi dapat menunjukan karya-karya dan memamerkan lagu karya orisinil mereka” ujar Brand Consultant Ismaya Live Sarah Deshita dalam keterangan resmi, Sabtu (30/7).

Submit Your Music akan mengadakan showdown di empat kota, yaitu Medan, Jakarta, Bali, dan Manado. Setiap musisi dari seluruh Indonesia dapat memilih kota terdekat untuk mereka mendaftar ke ajang ini.

Akan dipilih tiga semi finalis dari setiap kota dan mereka akan tampil secara langsung dalam acara Crystal Chill Outlet Roadshow di kota tersebut.

Kemudian akan dipilih pemenang dari masing-masing kota yang akan mendapatkan hadiah utama berupa kesempatan untuk tampil di We The Fest, akomodasi hotel dan transportasi, kontrak eksklusif bersama BINTANG Crystal.

Pendaftaran Submit Your Music telah dibuka secara gratis dan memiliki jadwal tutup pendaftaran yang berbeda untuk setiap kota. Pendaftaran di Medan dibuka sampai dengan 5 Agustus 2022, sedangkan Jakarta sampai dengan 12 Agustus 2022, Bali sampai dengan 19 Agustus 2022, dan Manado sampai dengan 2 September 2022.

Dimulai sejak We The Fest 2016, Submit Your Music telah dimenangkan oleh beragam musisi Indonesia diantaranya Onar, The Panturas, Garhana, Texpack,West Jamnation, Dream Coterie dan Lone. (Ant/OL-12)

