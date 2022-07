Kilcher Dituntut karena Penipuan Tunjangan Disabilitas

AKTOR Yellowstone Q'orianka Kilcher dituntut karena dugaan mengumpulkan tunjangan disabilitas sementara dirinya terbukti sehat.

Mengutip laporan dari Variety, Selasa (12/7), Kilcher telah menghadapi dua tuduhan kejahatan penipuan kompensasi kerja. Dia diduga mengumpulkan US$96.838 sebagai tunjangan setelah leher dan bahunya terluka saat pembuatan film Dora and the Lost City of Gold.

Namun, penyelidik dan Departemen Asuransi California menemukan bukti bahwa dia cukup sehat untuk mengerjakan Yellowstone pada tahun berikutnya. Padahal di tahun tersebut, Kilcher dikabarkan mengklaim dirinya cacat.

Dalam sebuah pernyataan, kuasa hukum Kilcher membantah tuduhan tersebut dan mengatakan sang aktor tidak pernah dengan sengaja menerima tunjangan yang dia tidak yakin berhak menerimanya.

Nama Q'orianka Kilcher dikenal lewat perannya sebagai Pocahontas dalam The New World pada 2005 lalu. Selain itu, dia juga tampil dalam Princess Kaiulani pada 2009 dan Dora and the Lost City of Gold pada 2019. Dia juga tampil dalam empat episode Yellowstone selama musim ketiga yang tayang pada 2020.

Kilcher diduga terluka leher dan bahu kanannya saat syuting film Dora pada Oktober 2018. Menurut Departemen Asuransi, Kilcher pergi ke dokter beberapa kali setelah kejadian itu namun berhenti mendapatkan perawatan dan tidak menanggapi pertanyaan dari perusahaan asuransi.

Setahun kemudian, Kilcher pun kembali menghubungi perusahaan asuransi. Dia diduga memberi informasi kepada dokter yang menanganinya bahwa sakit lehernya menjadi sangat parah sehingga dia terpaksa menolak pekerjaan dan tidak bekerja selama setahun. Setelah itu, Kilcher pun menerima tunjangan cacat total sementara.

Namun, penyelidik kemudian meninjau pernyataan upah dan menemukan bahwa Kilcher telah ikut serta dalam Yellowstone dari Juli 2019 hingga Oktober 2019. Pekerjaan itu berakhir lima hari sebelum Kilcher mulai mendapatkan tunjangan disabilitas tersebut. (Ant/OL-1)