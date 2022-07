PROGRAM In The Soop: Friendcation, yang dibintangi Park Seo-joon, Peakboy, Choi Woo-shik, Park Hyung-sik, dan V dari BTS mengajak penonton untuk menikmati liburan bersama.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (7/7), disebutkan bahwa In The Soop: Friendcation akan tayang di Disney+ Hotstar pada 22 Juli.

Lebih lanjut, In The Soop: Friendcation akan membawa para penonton untuk menyaksikan kehidupan dari lima selebriti terkenal itu dari dekat, saat mereka sedang beristirahat dari pekerjaan dan pergi liburan ke tempat yang tidak terduga.

Jauh dari kebisingan ibu kota, serial travel reality terbaru itu memperlihatkan sekelompok sahabat tersebut saat menikmati alam dan memanjakan diri dengan kegiatan favorit mereka.

Dalam empat episode, penonton dapat menyaksikan para bintang favorit mereka beristirahat sejenak dari keseharian mereka.

Adapun In The Soop: Friendcation merupakan spin-off dari serial In The Soop yang akan tayang setiap minggu di Disney+ Hotstar mulai 22 Juli tahun ini. (Ant/OL-1)