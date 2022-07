Luna selalu Bawa Obat Tradisional Indonesia saat Traveling

SEBAGAI salah selebritas yang hobi traveling, Luna Maya boleh jadi sudah mengunjungi hampir seluruh dunia. Meski begitu, aktris berdarah Bali itu mengaku selalu menyiapkan obat-obatan saban kali melakukan perjalanan, terutama saat ke luar negeri.

“Kalo travelling pasti jalan-jalan kan terus kalo pegel bisa langsung bisa pijet-pijet, kalau badan rasa nggak enak juga bisa langsung kerokan, ini ciri khas Indonesia banget. Kalau di pesawat kelamaan, kedinginan langsung hirup inhalernya. Lalu bisa oles juga di masker biar tidak pengap," kata Luna.

Plossa Citrus mempunyai 4 manfaat dalam satu alat yaitu pijat, kerokan, roll on, dan inhaler. Keunggulannya ini membuat Plossa dapat menyetel kepala dan tubuh.

Selain itu terdapat kandungan menthol yang berfungsi sebagai bronchodilator untuk menyegarkan napas seketika ketika sedang hidung mampet maupun flu. Plossa Citrus sendiri mempunya manfaat dari kandungan Citrus yang segarnya menembus kepala.

Luna Maya pun menambahkan dia selalu membawa Plossa Citrus saat traveling. “Karena Plossa adalah must have item, nggak pernah ketinggalan ada di koper, di tas, di alat make up dan selalu stock Plossa” ujar Luna.

Sebelumnya Luna Maya dan Raffi Ahmad berbincang dengan Ryan Tirta Yudhistira selaku Chief Sales & Marketing Enesis Group, mengenai Plossa Citrus dan apa beda nya dari varian yang lain. Ryan mengungkapkan bahwa Plossa sebelumnya mempunyai 3 varian, Blue Mountain, Eucalytpus dan Panasin. Semua varian Plossa mengandung Eucalyptus Oil, yang diklaim mengandung antivirus.

Plossa Citrus merupakan varian terbaru dari Plossa, Alat Setel Kepala dan Tubuh dari Enesis Group. (RO/A-1)