Indra Lesmana Bakal Gelar Konser Pertama dan Terakhir: Legacy Concert

Musisi Indra Lesmana akan menggelar “Indra Lesmana Legacy Concert” yang rupanya akan menjadi konser pertama sekaligus yang terakhir dari sang musisi.

Rangkaian konser ini akan diadakan di 4 kota di Indonesia yaitu; Jakarta 12 Agustus 2022, Bandung 20 Agustus 2022, Yogyakarta 27 Agustus 2022, dan Bali 3 September 2022.

Kota-kota yang akan di pilih tersebut akan merepresentasikan perjalanan karier dari Indra Lesmana itu sendiri.

“Masing-masing kota akan menghadirkan konsep dan atmosfer yang berbeda-beda, baik dari karakteristik venue, konsep panggung, dan bintang tamu yang akan terlibat pun akan berbeda2, sehingga kesan yang akan di rasakan akan berbeda pula,” kata Reza Wibisana Subekti selaku CEO Senyawa Entertainment dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Rabu.

"Indra Lesmana Legacy Concert” akan di dukung oleh 4 orang arranger musik, Tohpati sebagai arranger utama, kemudian Addie MS, Adra Karim dan Indra Perkasa.

Selain melibatkan banyak arranger dalam konser ini, Indra juga akan mengajak banyak bintang tamu dalam konser ini. Eva Celia, Monita Tahalea, Andien, Lyodra, Ardhito Pramono, Teza Sumendra, Tompi, Once, Kaka Slank, Dewa Budjana, Maliq and D’essential, JavaJazz (Indra Lesmana, Gilang Ramadhan, Donny Suhendra, A.S Mates, Dewa Budjana), dan ILP (Indra Lesmana Project).

Taba Sanchabakhtiar akan menjadi Art Director, Hanny Lesmana akan menjadi Show Director, dan Indra Lesmana sendiri akan bertindak sebagai Music Director dalam rangkaian konser ini.

Indra Lesmana dan Senyawa Entertainment membentuk sebuah orkestra dengan orientasi music jazz dan pop, yang dimana proses audisi bagi musisi - musisi yang tergabung di dalam orkestra tersebut di pimpin langsung oleh Indra Lesmana dan Adra Karim sebagai COO dari Senyawa Entertainment. Orkestra yang berjumlah 60 orang tersebut di beri nama Indonesia Legacy Orchestra.

Aksan Sjuman akan bertindak sebagai konduktor dalam orkestra ini. Penjualan tiket konser Indra Lesmana Legacy Concert ini akan di mulai pad tanggal 22 Juni 2022. Tiket dapat dibeli di https://id.bookmyshow.com.

Indra Lesmana adalah seorang musisi dengan peran yang sangat lengkap di industri musik Indonesia. Indra merupakan seorang musisi, penyanyi, pencipta lagu, produser, dan sound engineer. Dengan peran-peran tersebut, Indra banyak terlibat dalam banyak sekali album musik.

Indra Lesmana mulai aktif menciptakan lagu sejak tahun 1976, selama 47 tahun berkarya tercatat sebanyak 93 album musik telah Indra hasilkan sampai hari ini. Hal tersebut membuktikan bagaimana dedikasi dan konsistensi yang sangat luar biasa dari seorang Indra Lesmana terhadap dunia musik Indonesia. (Ant/OL-12)