The Other Festival Umumkan Line Up Lengkap

FESTIVAL musik The Other Festival akan digelar pada 24 dan 25 Juni. Festival itu akan diselenggarakan di M Bloc Space selama dua hari.

Setelah secara bertahap mengumumkan line-up dan membuka penjualan tiket, The Other Festival kini dengan mantap menyajikan keseluruhan isi acara yang akan bisa dinikmati oleh para pengunjung ketika acara berlangsung pada nantinya.

The Other Festival akan diramaikan oleh band-band dengan cult following seperti .Feast, Kelompok Penerbang Roket, The Panturas, Sajama Cut, hingga Vierratale.

Solois-solois ternama seperti Anda Perdana, Bilal Indrajaya, Danilla, Jon Kastella, dan Oslo Ibrahim juga akan berbagi panggung dengan nama-nama tersebut.

Tapi tidak hanya itu—untuk memenuhi misi sebagai rumah bagi para musisi dan kolektif lokal, The Other Festival juga akan menghadirkan deretan performer menarik—baik yang merupakan established acts maupun emerging acts seperti Adinda, Alishar, Duara, Fleur!, Gold Plate Pipers, Hursa, Kurosuke, Mad Madmen, Mantra Vutura, Martials/, Perunggu, RL Klav, Satu Per Empat, hingga Tender Shoots.

Sebagai pelengkap yang meriah, pengunjung juga akan bisa menikmati performa DJ set dari Diskoria, Anja, Namoy Budaya, Perky Club, dan Studiomaja—karaoke session dalam Emo Night by 630Recs & Sobat Indi3—serta juga talkshow session pada segmen Adu Domba by Studiorama.

Seperti pada perhelatan sebelumnya, The Other Festival juga masih jadi rumahnya para komunitas, yang akan turut meramaikan pertunjukan musik, DJ, hingga talkshow.

The Other Festival, kali ini, menandai acara tatap muka yang pertama dari Double Deer Experience sejak acara terakhirnya pada 2019 yang lalu.

The Other Festival merupakan suatu rangkaian kegiatan saat para pengunjung dan performer dapat bertemu di sebuah melting pot dan sama-sama menemukan ide-ide yang baru. Sebuah acara yang memenuhi kebutuhan penonton serta pelaku dan menjadi wadah peleburan kolektif yang menggerakkan industri kreatif kita—sebuah festival yang berbeda dari yang lain

Tiket 2 days pass dan juga harian sudah dapat dibeli pada platform Goersapp.com dan juga pada saat acara berlangsung (jika tiket masih tersedia). (RO/OL-1)