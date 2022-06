Slank Formasi Lengkap Siap Tampil di Samota

Slank memastikan akan siap tampil dengan formasi lengkap, bahkan akan berkolaborasi dengan gitaris legendaris Totok Tewel di ajang Don't Kill Music 2022 di Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 24 - 26 Juni 2022 mendatang.

"Bahkan kalau diizinkan Slank akan koleb (kolaborasi) dengan Voice of Baceprot, beberapa lagu," kata Bimbim dalam temu wartawan dilaksanakannya event internasional MXGP dan Don't Kill Music 2022 di Gedung DKM, Jakarta, Sabtu (4/6) petang.

Event internasional MXGP adalah ajang Motorkros kelas dunia MXGP, yang akan dihadiri sekitar 50 kroser Internasional, dari 48 negara. Demi memeriahkan MXGP tahun ini, ada beberapa festival, diantaranya Festival DKM. Selain itu, ada juga pasar rakyat, dengan aktivitas seperti UMKM dan kemeriahan lainnya.

MXGP adalah balapan motokros terelit di dunia, meski sempat vakum selama pandemi, tahun ini dihidupkan lagi. Setelah sebelumnya MXGP pernah diadakan di Pangkal Pinang, Palembang dan Semarang, kini MXGP berlangsung di Samota, Sumbawa, NTB.

Selain Slank, dan Voice Of Baceprot, konser yang dihelat di tengah ladang jagung, setelah balapan motokros berakhir selama tiga hari berturut-turut itu, juga menghadirkan puluhan musisi nasional dan lokal asli NTB lainnya. Mereka adalah Kania Lituhayu, Els Warouw, Line of God (bukan Lamb of God), Tony Q Rastara, dan banyak nama lainnya.

Rangga dari Rocket Motor Company selaku penyelenggara even ini memastikan, ajang olahraga dan musik ini akan berjalan seiring, saling melengkapi dan seru. Apalagi, dengan tiket seharga Rp100 ribu sampai Rp3 juta, penonton dapat menyaksikan ajang Motokros kelas dunia, sambil menikmati pesta musik, dengan latar panggung khas Sumbawa yang indah.

Hal senada dikatakan Ivanka Slank, yang kali ini berposisi juga sebagai promotor Don't Kill The Music (DKM). Menurut Ivanka even DKM

juga dimeriahkan beberapa musik dari Asia, Australia dan beberapa negara lainnya.

"Diharapkan akan menjadi festival musik dan olahraga terbesar pasca pandemi di Indonesia," kata Ivanka. Dia menambahkan, ajang ini sekaligus akan menjadi panggung hiburan untuk masyarakat Sumbawa.

"Kenapa lewat DKM, karena semangatnya dengan musik kita biasa menyatukan segala macam perbedaan, juga menyelesaikan persoalan kelaparan seperti di Afrika, misalnya," jelas Ivanka sembari menerangkan pihaknya menggandeng tokoh produksi musik berpengalaman seperti Harry "Koko" Santoso dalam menyiapkan ajang bergengsi ini.

"Melibatkan 25 lebih musisi nasional bukan pekerjaan kecil. Dengan sistem kurasi dimatangkan dengan tim produksi, dengan kapasitas panggung yang terukur," kata Ivanka yang juga akan melibatkan masyarakat sekitar atau sekitar 400 UMKM lokal. "Selain tentu saja melibatkan musisi lokal yang sudah eksis di Sumbawa," katanya lagi.

Tidak ketinggian, DKM juga melibatkan 200 volunteer warga Sumbawa di hari H nya, demi menyukseskan acara ini.

"Saya berharap even ini menjadi tonggak baru festival musik Indonesia. Slank akan main di hari terakhir atau puncak acara. Juga main tiga lagu dengan mas Totok Tewel. Juga pengennya main kolaborasi dengan VoB," imbuh Bimbim mengulang.

Bimbim bercerita dirinya pernah jalan-jalan ke Sumbawa, tapi belum pernah tampil bersama Slank di Sumbawa. Karenanya dia mengaku senang diberi kesempatan ini. (OL-12)