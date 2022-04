Jadi Brand Ambassador Superga®, Emily Ratajkowski Ingin Jaga Warisan Sneakers

SEPATU asal Italia, Superga®brand meluncurkan Superga®advertising campaign untuk Spring/Summer 2022 sekaligus memperkenalkan Brand Ambassador terbaru, Emily Ratajkowski. Mereka juga berkolaborasi dengan Emily untuk koleksi khusus yang menampilkan authentic spirit dari Superga® yaitu tak lekang waktu (timeless), kesederhanaan (effortless), dan desain yang mengutamakan kenyamanan (laid-back design). Di Indonesia, koleksi kolaborasi Superga® X Emily Ratajkowski akan tersedia mulai 16 Mei di seluruh store Superga®.

Kampanye terbaru Spring/Summer 2022 dibuat di Los Angeles pada Januari lalu di Milk Studio yang bernuansa netral dan diambil oleh fotografer dunia, Zoey Grossman. Zoey Grossman menghidupkan karakter Emily pada koleksi kolaborasinya dengan Superga®. Stylish terbaik dari New York, Emma Morisson, memberikan konsep outfit yang memudahkan pergerakan. Kampanye ini menampilkan siluet, materi dan tekstur yang sederhana namun tetap stylish dan nyaman dari pagi hingga malam, yang cocok bagi Emily.

“Saya menyukai Superga® dan bagaimana mereka mempertahankan warisan yang tak lekang oleh waktu dalam sneakers. Saya sudah lama menyukai dan menggunakan Superga®. Kerjasama ini terasa sangat nyata,” kata Emily Ratajkowski.

“Gaya saya selalu berubah. Kini dengan peran baru sebagai ibu, saya memilih kenyamanan. Dan untuk itu Superga® selalu menjadi pilihan buat saya. Bagi saya, Superga® sempurna untuk dipadupadankan dengan outfit apapun dan tetap nyaman. Tentu saja pilihan favorit saya adalah Superga® classic 2750. I love the look of a low top canvas shoe,” imbuhnya.

Emily memberikan sentuhan personalnya pada 2 model paling ikonik dari Superga® dengan tetap mempertahankan unsur originalitas dan kesederhanaannya. Emily memilih model Superga® 2750, yaitu sepatu tenis Italia yang pertama kali diperkenalkan 100 tahun lalu, dan model Alpina, yaitu model sepatu khusus yang terinspirasi dari sepatu trekking yang terkenal di tahun 50an. Emily menambahkan tali sepatu warna off-white yang lebih bulat(rounded shoelace). Ia memastikan tetap menghargai warisan Italia dan siluet yang tak lekang waktu khas Superga®. Beberapa koleksi terbatas Emily Ratajkowski untuk koleksi ikonik Superga® yakni (2750, Alpina) dan Superga® (2750, 2490, 2631, 2790). (RO/A-1)