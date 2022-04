Permudah Rekomendasi Kontetn, Netflix Hadirkan Opsi Two Thumbs Up

NETFLIX dikabarkan menghadirkan opsi baru bernama two thumbs up untuk mempermudah pemberian rekomendasi konten kepada penggunanya dengan lebih baik.

Fitur baru itu akan melengkapi opsi sukai dan tidak sukai dengan simbol jempol ke atas dan jempol ke bawah yang sudah dimiliki Netflix sebelumnya untuk memahami konten rekomendasi yang disajikan kepada pelanggan individu.

"Mampu menemukan acara dan film yang akan Anda sukai sangat penting. Kami ingin terus menjadikan Netflix tempat yang paling mudah untuk memilih sesuatu untuk ditonton," kata Direktur Inovasi Produksi dan Pengalaman Personalisasi Netflix Christine Doig Cardet seperti dikutip dariThe Verge, Selasa (12/4).

Fitur Two Thumbs Up nantinya akan membantu Netflix menentukan jenis konten yang benar- benar disukai oleh pengguna layanannya.

Dengan cara demikian, pengalaman menggunakan layanan ke akses hiburan baik dari segi audio visual hingga gim itu bisa semakin kaya didapatkan oleh penggunanya.

Netflix, sebelumnya, sempat menghadirkan sistem rating dengan memberikan lima bintang untuk dipilih pelanggannya pada 2017.

Sistem yang sama dan paling banyak ditemui jika kita melakukan transaksi jual beli secara daring.

Namun, sistem itu dihapuskan dan diganti dengan sistem Disukai dan Tidak Disukai. Dengan demikian, Netflix akan lebih mudah memberikan rekomendasi tayangan dan konten kepada penggunanya.

Dengan kehadiran fitur two thumbs up, Cardet menyakini pelanggan dapat menavigasi perpustakaan acara dan film di aplikasi Netflix dengan lebih optimal.

Sepanjang pandemi, Netflix menjadi salah satu aplikasi Top 10 secara global karena dapat menghadirkan layanan hiburan baik audio visual hingga gim ke rumah pelanggannya.

Hiburan di rumah sangatlah penting selama pandemi covid-19 karena banyak sekali aktivitas yang dibatasi untuk dilakukan di luar rumah.

Opsi Two Thumbs Up dapat ditemukan di sebelah tombol Thumbs Up dan Thumbs Down di antarmuka web, TV, Android, dan iOS Netflix. (Ant/OL-1)