Komedian Ini Menginspirasi Netflix Tambahkan Kategori Film Pendek

Netflix menambahkan kategori baru film pendek bernama "short-ass movie" yang menampung film- film berdurasi 30 menit hingga 1 jam sebagai respon dari video yang dibuat oleh komedian Pete Davidson di Saturday Night Live (SNL).

Pete membuat video yang menyindir Netflix sering memberikan rekomendasi film yang durasinya panjang bahkan hingga tiga jam, video itu pun segera ditanggapi Netflix dengan membalas cuitan video Pete dengan menjawab "Ide bagus".

Dikutip dari The Verge, Rabu (6/4), jika mencari kategori "short-ass movie" Anda akan menemukan deretan film yang disusun dari berbagai genre. Film- film itu berdurasi rata-rata tidak lebih dari 90 menit.

Misalnya seperti "Zoolander", "Death at a Funeral", "Midnight in Paris" hingga "Monty Python and The Holygrail".

Kategori ini bisa diakses dari berbagai aplikasi Netflix baik di website, Android, iOS, hingga Smart TV.

Saat dicoba dibuka di Netflix Indonesia pun, ternyata kategori itu juga bisa diakses dan menunjukkan film- film berdurasi sekitar 90 menit.

Kategori ini bisa menjadi salah satu solusi bagi anda yang menginginkan hiburan namun bukan yang berdurasi panjang dan harus menghabiskan waktu lebih dari dua jam di tempat anda menonton. (Ant/OL-12)