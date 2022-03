The Ayayay Berupaya Membuat Dunia Tersenyum Kembali

THE Ayayay merupakan grup band yang dibentuk oleh dua kakak beradik Edo Margorevan dan Andika Patria, yang berawal dari hobi bermusik saat di bangku sekolah masing-masing.

Sebelum The Ayayay terbentuk, Edo telah memiliki group band bersama Brown sugar dan mengajak sang adik untuk bergabung.

Brown Sugar sering tampil di beberapa tempat dengan membawakan cover lagu dari Oasis, Rolling Stone, hingga Blur.

"Tidak lama kemudian barulah Andika akhirnya ikut juga dalam. Andika juga mengganti nama band ini menjadi The Ayayay agar terkesan unik dan tak biasa," jelas Edo saat ditemui di Maxi Cafe, Kemang Jakarta Selatan, Jumat (25/3) malam

Setelah terbentuk, beberapa waktu berselang para personel The Ayayay lain memutuskan berhenti karena kesibukan masing-masing hingga menyisakan dua kakak beradik ini yang memang sudah lama menulis lagu dengan berbagai referensi musik.

"Kemudian kami merekrut Ahmad Vino Maulana menjadi drumer. Dari situ, band ini mulai merekam semua karyanya baik lagu yang sudah lama pernah diciptakan, lagu lama dengan aransemen ulang, ataupun lagu baru," ujarnya.

Ada lebih dari 25 lagu yang tercipta dalam tempo 2 tahun terakhir ini.

Salah satu lagu baru The Ayayay berjudul 'MILF' masuk ke dalam album kompilasi 'Young Offender' yang berisikan sejumlah musisi dari komunitas Young Offender, komunitas Punk pertama di Indonesia.

Sejumlah nama yang telah aktif di skema musik independen sejak 1990an, ada di album kompilasi itu, seperti band Submission, Parklife, Pestolaer, Toilet Sound, dan Wondergel.

"Pembuatan album kompilasi ini yang mempertemukan The Ayayay dengan seorang wartawan bernama Aries Wijaksena, yang merupakan personil band punk legendaris 'Submission'," tambahnya.

Pada Jumat Malam (25/3), The Ayayay menggelar 'The Ayayay for Journalist Concert 2022 'Ada Apa Dunia" dengan tujuan memperkenalkan dan memperdengarkan lagu-lagu yang diaransemen selama masa pandemi ke khalayak umum melalui jurnalis-jurnalis Ibu Kota.

Ada 17 Lagu diperkenalkan kepada para media dan tamu yang hadir pada malam itu. Tema 'Ada Apa Dunia' diambil dari salah satu single The Ayayay yang berjudul sama.

Single itu menceritakan soal musisi dan pekarya seni lainnya yang terpuruk akibat pandemi. Lagu ini juga merupakan doa dan harapan The Ayayay supaya "Dunia tersenyum lagi". (J-1)