The Exorxism Of God: Kisah Masa Lalu Kelam Yang Diungkap Oleh Iblis

Film horor The Exorcism of God dibintangi Joseph Marcell dan Will Beinbrink yang sudah bisa ditonton secara legal melalui platform streaming KlikFilm mulai tanggal 11 Maret 2022.

Film ini mengisahkan kejadian mengerikan di kota Nombre de Dios, Meksiko, pada tahun 2003. Diceritakan, Father Peter Williams (Will Beinbrink) berusaha mengusir setan bernama Balban yang merasuki tubuh Magali (Iran Castillo). Meski Father Peter Williams berhasil, namun Balban bisa membaca pikiran Peter yang diam-diam menyimpan rasa pada Magali.

Balban kemudian memainkan perasaan Peter hingga melakukan perbuatan terlarang terhadap Magali yang kondisinya sedang lemah saat itu. Sejak itulah, Peter merasa dikejar dosa.

Setelah 18 tahun berselang, Peter dimintai tolong untuk mengusir setan yang masuk ke tubuh Esperanza (María Gabriela de Faría) yang dipenjara. “Kau membuatku basah lagi Bapa Peter,” ucap Esperanza kali pertama bertemu Peter. Ternyata, setan atau iblis yanh merasuki tubuh Esperanza adalah Balban. Balban pun membongkar kejadia Peter dengan Magali 18 tahun silam.

The Exorcism of God didasari ayat dari surat rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 7 ayat 17. Ayat ini dijadikan pegangan untuk mengembangkan katakter Peter William berikut dunia kecil yang melingkunginya. Hati peter sejatinya putih. Kegagalan mengendalikan diri dimanfaatkan setan lalu menghasilkan dosa.

Mencermati sejumlah plot, kentara sekali Santiago Fernández Calvete dan Alejandro Hidalgo punya referensi luas soal eksistensi iblis, khususnya berdasarkan Alkitab.

Karakter Peter dieksekusi dengan baik oleh Will Beinbrink. Ia mempresentasikan kegelisahan, penyesalan, amarah, dan konflik psikologis yang membuat penonton berempati padanya.

Dengan referensi yang kaya, The Exorcism of God terasa masuk akal dari plot, grafik konflik maupun penokohannya yang tidak banyak. Maka, ia terasa intim sekaligus hangat. Tokoh utamanya dekat dengan penonton. Beberapa adegan berhasil membuat takut, namun ada yang muncul begitu saja. Padahal, penampakan hantunya menyeramkan.

The Exorcism of God ditutup dengan adegan yang tak terduga. Puntiran cerita di penghujung bikin syok.The Exorcism of God punya pesan universal kepada umat manapun. Bahwa, Tuhan dan iblis tidak dapat tinggal di tubuh yang sama. Maka, manusia harus menentukan pilihan memihak ke siapa. (RO/OL-12)