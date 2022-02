Empat Film Nominasi Oscar 2022 Segera Tayang di KlikFilm

Academy Awards ke 94 akan dilangsungkan pada 27 Maret 2022 nanti. Salah satu yang mengejutkan dari perhelatan ajang ini adalah hadirnya aktris Kristen Stewart dalam jajaran nominasi aktris terbaik, lewat film berjudul Spencer.

Tidak kalah menarik, 4 film peraih nominasi dalam ajang Academy Awards ke 94 berjudul Spencer, The Lost Daughter, The Worst Person In The World dan Drive My Car juga sudah bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm, dibulan Februari ini. Film The Lost Daughter sudah bisa disaksikan, The Worst Person In The World tayang 15 Februari 2022, Spencer tayang 20 Februari 2022, dan Drive My Car segera tayang.

Frederica, selaku Direktur KlikFilm mengaku senang bisa menghadirkan film-film yang bisa masuk dalam jajaran nominasi festival film sekelas Academy Awards." Perjuangan memang tidak akan membohongi hasil. Kerja keras kami selama ini, untuk menghadirkan film-film berkualitas di katalog film KlikFilm, bisa tercapai. Namun, ini bukanlah akhir. Kami akan terus mengisi katolog film KlikFilm dengan film-film terbaik," ujarnya.

Berikut sinopsis empat film yang masuk dalam jajaran nominasi Oscar 2022, yang tayang di KlikFilm

Spencer

Film yang mengisahkan tentang mendiang Putri Diana ini tayang perdana dalam komptisi di Festival Film Internasional Venesia ke-78 pada 3 September 2021 dan dirilis di bioskop pada 5 November 2021.

Kristen Stewart dinominasikan dalam kategori aktris terbaik lewat perannya sebagai mendiang Putri Diana. Dia disandingkan oleh aktris lainnya, termasuk Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mother's) dan Nicole Kidman (Being the Ricardos). Ini adalah pertama kalinya Kristen Stewart masuk dalam nominasi Oscar.

Film.Spencer bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm mulai 20 Februari 2022.

The Lost Daughter

Film ini memasukkan nama Olivia Colman dalam jajaran nominasi Oscar 2022. Di film ini, Olivia Colman memerankan Leda yang berprofesi sebagai seorang profesor perguruan tinggi yang sedang berlibur di Yunani, yang mengungkapkan dirinya sebagai "seorang ibu yang tidak wajar." Pada tahun 2018 lalu, lewat film The Favorite, Olivia Colman sukses meraih Piala Oscar. Lalu, apakah ini akan menjadi Piala Oscar keduanya?

Selain Olivia Colman, film The Lost Daughter memasukan nama Jessie Buckley, dalam jajaran nominasi untuk kategori Best Supporting Actress.

Film ini sudah bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm saat ini.

The Worst Person In The World

Di film ini, Joachim Trier, memerankan tokoh seorang wanita muda yang mencari tahu tentang kehidupan dan cinta. The Worst Person In The World adalah sebuah film drama komedi romantis gelap Norwegia tahun 2021 yang disutradarai oleh Joachim Trier.Ini adalah film ketiga dalam "Trilogi Oslo". Film ini ditayangkan perdana dalam kompetisi di Festival Film Cannes 2021, dengan Renate Reinsve memenangkan penghargaan untuk Aktris Terbaik untuk penampilannya dalam film tersebut. Pada Academy Awards ke-94, film tersebut dinominasikan untuk kategori Best Internasional Feature Film dan Best Original Screenplay.

Film The Worst Person In The World akan tayang di KlikFilm pada tanggal 15 Februari 2022.

Drive My Car

Film ini diadaptasi dari kumpulan cerita pendek Haruki Murakami yang berjudul Men Without Women. Film Drive My Car menghadirkan film perjalanan yang berbalut misteri, cinta, kehilangan, dan penerimaan.

Selain Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, dan Reika Kirishima, film ini turut dibintangi oleh Masaki Okada yang berperan sebagai pria selingkuhan dari istri Kafuku.

Dalam ajang Piala Oscar 2022, Drive My Car mendapatkan empat nominasi, yaitu Best Picture, Best Director untuk Ryusuke Hamaguchi, Best International Feature Film, dan Best Adapted Screenplay.

Drive My Car menorehkan rekor sebagai film Jepang pertama yang dinominasikan untuk kategori Best Picture. Sedangkan, Hamaguchi merupakan sutradara Jepang ketiga yang masuk nominasi, mengikuti Hiroshi Teshigahara pada tahun 1965 dan Akira Kurosawa 20 tahun kemudian. Film ini akan segera tayang secara resmi di KlikFilm. (OL-12)