Mirror Mountain, Album Terbaru Hermitude Siap Dirilis

DUO elektronik hip-hop asal Australia, Hermitude, mengumumkan album terbaru mereka, Mirror Mountain, yang siap dirilis pada 6 Mei 2022 mendatang.

Menampilkan 8 lagu, Mirror Mountain mengusung tema pencarian jati diri dan lahir dari ledakan kreatif yang terjadi bersamaan dengan masa lockdown global untuk menemukan sebuah emosi dan perasaan yang mengingatkan akan asal mula kita.

Kesederhanaan menjadi faktor penting di album ini. Kedua anggota Hermitude, Luke Dubber ("Dubs") dan Angus Stuart (“El Gusto”) berhasil kembali masuk ke Australia sebelum perbatasan negara itu ditutup.

Keduanya kemudian bertolak ke Blue Mountains dengan gear musik mereka termasuk synthesizer analog Moog Matriarch, satu synth lain, dan sebuah laptop.

“Kami mencoba untuk tidak membuat musiknya terlalu ramai,” ujar Angus. “Proses rekaman Pollyanarchy sangat menyenangkan namun juga sangat melelahkan. Kami ingin menelanjangi semuanya dan kembali ke alasan kami memulai proyek Hermitude dan akhirnya kami mengunci diri kami di sebuah studio di pegunungan dan bersenang-senang,” timpal Luke tentang inspirasi dari album terbaru mereka.

Kendali atas proses kreatif mereka berujung pada kebebasaan mereka dalam berkarya.

“Banyak yang bilang bahwa sebuah karya dibuat oleh versi anak-anak dari diri kita, dan kali ini rasanya seperti seakan-akan kami anak-anak yang sedang bermain. Tidak ada aturan atau ekspektasi apa pun, kami seperti hanya melempar barang ke tembok. Rasanya sangat menyenangkan dan itulah mengapa kami mulai membuat musik. Sangat mudah bagi kita merasa terbebani saat musik menjadi sebuah profesi karena adanya sebuah agenda dan ekspektasi-ekspektasi yang hadir. Musik baru kami tidak terikat dengan hal-hal tersebut, dan rasanya sangat menyenangkan,” tambah Luke.

Kehadiran pegunungan Blue Mountains di New South Wales, Australia terasa nyata di album Mirror Mountain mulai dari judul album ini dan sumbangan vokal dari musisi asal Blue Mountain, Andie, di single terbaru mereka Promises.

Membawa rasa nyaman dan berbagai inspirasi, album terbaru Hermitude merangkum cerita orang-orang dan tempat-tempat yang selama ini telah mendukung karir mereka.

“Kami sebelumnya sudah tidak menulis di Blue Mountains selama 10 tahun. Di sini kami bermula, kami tumbuh dewasa di sini, dan di sini kami memulai band pertama kami. Rasanya seperti pulang ke kampung halaman dengan visi yang berbeda, rasanya sangat menyegarkan, tidak seperti mundur ke belakang. Kami kembali ke akar kami dengan rasa yang baru.”

Album perdana mereka, Dark Night Sweet Light, berhasil debut di Top 10 chart Billboard Electronic dengan single andalan The Buzz (feat. Mataya and Young Tapz), yang mereka bawakan di festival-festival ternama dunia seperti Lollapalooza, Governor's Ball, SXSW, Laneway Festival, dan We The Fest di Jakarta, Indonesia.

Album mereka sebelumnya, Pollyanarchy, menjadi pembuktian mereka sebagai salah satu duo terbaik dari Australia.

Di album tersebut mereka berkolaborasi dengan deretan musisi-musisi ternama seperti Buddy & BJ The Chicago Kid, Vic Mensa, Bibi Bourelly, Electric Fields, Haiku Hands, Daniel Bedingfeld, Kimbra, Kameron, dan Drew Love.

Baru-baru ini, single Hyperparadise milik mereka diremix oleh Tropkillaz dan versi remix Flume serta GANZ lagu tersebut diftur di album soundtrack gim video FIFA 2022 dari EA Sports.

Album Mirror Mountain siap dirilis pada 6 Mei 2022 mendatang melalui Elefant Traks/Nettwerk Records.