KlikFilm Hadirkan Film-Film Sukses di Ajang Kompetisi Internasional 2021

Mengawali tahun 2022 ini, KlikFilm tetap menghadirkan film-film terbaik yang sukses diajang kompetisi film internasional. Diantaranya adalah film berjudul A Hero, Mass, Random Act Of Violence, Luzzu, dan The Boos of Fish mendominasi penghargaan Korean Association of Film Critics Awards 2021.

Selain film-film tersebut, ada juga tiga film nasional terbaru berjudul Cek Ombak yang diperankan oleh Bryan Domani dan Hangini, Enam Batang yang diperankan oleh Omar Daniel, Angela Gilsha dan Ersya Aurelia, dan film Ada Mertua di Rumahku yang diperankan oleh Rano Karno, Roger Danuarta dan Cut Meyriska. Bukan hanya itu ada lebih dari 20 judul film film internasional lainnya yang hadir di KlikFilm pada bulan Januari 2022 ini.

"Tahun baru, semangat baru, dan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk member KlikFilm. Kami akan terus memperbanyak katalog film-film festival dan film-film bagus lainnya," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.

Berikut ini adalah sinopsis film-film terbaru KlikFilm yang hadir dibulan Januari 2021 ini.

Cek Ombak

Cek Ombak adalah film yang disutradarai oleh Suroso MYS di bawah rumah produksi independen, Merpati Film. Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama di platform Kwikku karya Rina F. Ryanie. Film yang dibintangi oleh Bryan Domano dan Hanggini ini, menceritakan tentang Igo dan Kika ingin mengaku di depan orangtuanya masing-masing bahwa mereka pacaran. Ternyata Rosa mamanya Kika dan papanya Igo pacaran, menikah dan tinggal satu rumah. Igo dan Kika mati-matian merubah perasaannya karena serumah bukan sebagai sepasang kekasih, tapi harus sebagai kakak-adik.

Enam Batang

Film yang dibintangi oleh Omar Daniel, Angela Gilsha dan Ersya Aurelia ini, bercerita tentang sosok Arya dan Niken pasangan suami istri yang hidup bahagia. Kehidupan mereka baik-bak saja. Hingga suatu hari, Arya menghadiri reuni kampusnya bersama Niken, dan bertemu dengan Maia, mantan Arya. Sejak saat itu, keadaan tidak sama lagi.

The Book of Fish

The Boos of Fish mendominasi penghargaan Korean Association of Film Critics Awards 2021. Salah satunya adalah memenangkan kategori Film Terbaik di acara tersebut. Selain memenangkan kategori Film Terbaik di Korean Association of Film Critics Awards, ada beberapa nominasi lain yang berhasil diraih. Nominasi yang dimenangkan antara lain, Aktor Terbaik oleh Sol Kyung Gu, Skenario Terbaik oleh Kim Se Gyeom, dan Pengahargaan FIPRESCI diraih oleh Lee Joon Ik.

Film The Book of Fish diangkat berdasarkan Kisah Nyata Jung Yak Jeon dan Jang Chang Dae. Alur cerita film ini berasal dari buku bertajuk Jasaneobo yang merupakan karya Jung Yak Jeon. Film bertema sejarah ini berlatar era Joseon pada tahun 1801 yang berkisah tentang Jung Yak Jeon (Sol Kyung Gu), seorang cendikiawan yang diasingkan ke Pulau Heuksando selama Penganiayaan Katolik tahun 1801 di masa pemerintahan Raja Sunjo dari Joseon. Di sana, dia menulis ensiklopedia pishine berjudul Jasaneobo. Dalam film, ada karakter fiksi bernama Chang-dae (Byun Yo-han), seorang nelayan muda, konservatif dan bersemangat untuk belajar diperkenalkan.

Berbeda dengan film kebanyakan, The Book of Fish ditayangkan dengan warna hitam putih. Sebelum film tersebut, sudah ada beberapa film Korea yang dibuat dalam versi hitam putih, seperti Parasite dan A Ristance.

Film ini juga melibatkan sederet aktor populer yang kualitas aktingnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk posisi pemeran utama diperankan oleh Sol Kyung Gu dan Byun Yo Han.

Sedangkan, untuk pemeran pendukung dibintangi oleh Lee Jung Eun, Min Do Hee, Kang Ki Young, dan Kim Jung Seok.

The Book of Fish sendiri diarahkan langsung oleh sutradara Lee Joon Ik yang dikenal telah memproduksi berbagai film populer, seperti Hope, The Throne, Anarchist from Colony, dan Sunset in My Hometown. Film ini juga menjadi ajang reuni bagi Joon Ik dan Sol Kyung Gu yang sebelumnya pernah terlibat proyek film yang sama bertajuk Hope.

A Hero

merupakan film Iran 2021 yang ditulis dan diarahkan oleh Asghar Farhadi, dan dibintangi oleh Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh dan Alireza Jahandideh. Pada Juni 2021, film tersebut terpilih berkompetisi untuk Palme d'Or. Pada Festival Film Cannes 2021, A Hero memenangkan Grand Prix. Film ini juga terpilih sebagai perwakilan Iran untuk Film Internasional Terbaik pada Academy Awards ke–94.

Film A Hero menceritakan tentang sosok Rahim yang sedang menjalani masa tahanan karena utang yang ia tak dapat bayar. Ketika pada masa bebas dua hari, ia mencoba meyakinkan para kreditur untuk menarik tuntutan terhadapnya. Tetapi keadaan tak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Mass

Mass adalah film drama Amerika tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh sutradara pendatang baru, Fran Kranz (dalam debut penyutradaraannya) dan dibintangi oleh Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs, dan Martha Plimpton. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Sundance 2021 pada 30 Januari 2021, dan dirilis pada 8 Oktober 2021, oleh Bleecker Street.

Mass bercerita tentang Jay dan Gail Perry, orang tua yang berduka atas kematian putra mereka, korban penembakan di sekolah. Richard dan Linda adalah orang tua dari pelaku. Enam tahun setelah tragedi itu, kedua pasangan setuju untuk bertemu dan berbicara.

Pada Mei 2021, Bleecker Street memperoleh hak distribusi untuk film tersebut. Pada akhir penayangannya, film tersebut akan diputar di festival film di Busan, Charlottesville, London, San Sebastian, Sudbury, Woodstock dan Zurich. Ini dijadwalkan akan dirilis pada 8 Oktober 2021. Pada September 2021, Sky Cinema memperoleh hak distribusi Inggris dan Irlandia. Di Amerika Serikat, film tersebut diputar di empat bioskop; dua di New York dan dua di Los Angeles.

Seance

Ini adalah film horor supernatural 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Simon Barrett. Film ini dirilis pada 21 Mei 2021. Film ini berawal pada suatu malam di Edelvine Academy for Girls, sekelompok gadis yang dipimpin oleh gadis populer kejam Alice, mengerjai teman sekelas mereka Kerrie dengan memalsukan hantu Edelvine Ghost, legenda urban yang melibatkan seorang siswa yang bunuh diri. Kesal, Kerrie kembali ke kamar asramanya di mana dia melihat sosok yang mengawasinya. Ketika gadis-gadis itu mendengar teriakannya dan bergegas ke kamarnya, mereka menemukan Kerrie sudah mati, jatuh dari jendela kamar asramanya.

Siswa baru Camille Meadows menggantikan Kerrie di akademi. Dia bertemu kepala sekolah Ny. Landry dan putranya Trevor yang bekerja sebagai tukang. Siswa Helina menunjukkan Camille ke kamarnya yang kebetulan adalah kamar lama Kerrie. Camille memperhatikan kejadian supernatural yang aneh di kamar asrama. Camille bertemu Alice dan anggota kelompoknya; Bethany, Yvonne, Rosalind, dan Lenora. Kelompok tersebut melecehkan Camille dan Helina hingga terjadi perkelahian. Alice meyakinkan Camille dan Helina untuk bergabung dengannya dan yang lainnya untuk menghubungi Kerrie. Meskipun Camille dan Helina mengharapkan lelucon lain, kelompok itu terkejut ketika mereka benar-benar melakukan kontak dengan roh yang memperingatkan mereka bahwa mereka akan dibunuh.

Random Acts of Violence

Random Acts of Violence adalah film horor slasher yang diangkat berdasarkan komik dengan judul yang sama, karya Jimmy Palmiotti dan Justin Gray. Film ini diproduksi dan disutradarai oleh Jay Baruchel, yang menulis skenario dengan Jesse Chabot, dan dibintangi oleh Jesse Williams, Jordana Brewster, dan Baruchel. Film ini mengikuti Todd Walkley (Williams), seorang pencipta buku komik yang karyanya digunakan sebagai inspirasi untuk serangkaian pembunuhan di kehidupan nyata.

Film ini memulai debutnya di Fantastic Fest 2019 pada 19 September 2019. Film ini dirilis oleh Elevation Pictures di Kanada pada 31 Juli 2020, diikuti oleh rilis di Amerika Serikat pada 20 Agustus 2020, oleh Shudder. Film ini menerima ulasan polarisasi dari para kritikus, yang memuji dan mengkritik visual kekerasan, pesan, dan efek khusus.

Film Are You Lonesome Tonight

Diproduseri Ning Hao dan disutradarai Wen Shipei digarap tiga tahun lalu membuat film ini sangat dinantikan. Diceritakan, usai menabrak seseorang dengan mobilnya. Seorang lelaki menemui istri korban untuk mengakui perbuatannya itu. Akan tetapi, justru ia malah menemukan masalah yang lebih besar atas rencana dan maksudnya tersebut. Lalu bagaimana kelanjutannya? berhasilkah si penabrak meyakinkan istri korban atas kejadian tesebut?.

Luzzu

Ini sebuah film drama Malta tahun 2021 yang disutradarai dan ditulis oleh Alex Camilleri. Film ini dibintangi oleh Jesmark Scicluna, Michela Farrugia dan David Scicluna. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Sundance 2021 pada 29 Januari 2021. Film tersebut terpilih sebagai perwakilan Malta untuk Film Fitur Internasional Terbaik di Academy Awards ke-94. Film yang menceritakan tentang seorang pria berdebat untuk menyerahkan perahu nelayan kecilnya yang berwarna-warni agar anaknya bisa mendapatkan perawatan medis khusus dalam drama yang mengharukan itu Luzzu, fitur debut dari Alex Camilleri. Ruang lingkupnya kecil dan sederhana, Luzzu tetap memiliki kualitas memikat yang menarik Anda ke dalam kesulitan yang dihadapi sebuah keluarga di Malta.

Language Lessons

Film drama Amerika Serikat tahun 2021 ini, disutradarai dan ditulis bersama oleh Natalie Morales. Film tersebut dibintangi oleh Morales, Mark Duplass dan Desean Terry.

Film ini mengikuti persahabatan tak terduga yang berkembang antara Adam, seorang pria yang suaminya mengejutkannya dengan pelajaran bahasa Spanyol online, dan gurunya, Cariño.

Film ini ditayangkan perdana di seluruh dunia di Festival Film Internasional Berlin ke-71 pada 1 Maret 2021, Itu dirilis pada 10 September 2021, oleh Shout! Studio. (OL-12)