Perjuangan Musikus Fergunaw yang juga Akademisi dan Konsultan Pajak

USIA muda seharusnya bukan menjadi penghalang setiap orang untuk berkarya atau mencapai kesuksesan. Soalnya, sukses tidak bisa diukur hanya dari umur. Setiap orang bisa mencapai kesuksesan di usia muda, tetapi tentu perlu usaha yang sebanding.

Itu seperti yang dilakukan oleh Ferry Gunawan yang sejak usia 23 tahun telah memiliki beragam profesi di usia mudanya. Dikenal dengan nama Fergunaw, pemuda lulusan S2 Akuntansi Trisakti ini sempat viral, karena tercatat memiliki tiga profesi sekaligus yakni dosen, konsultan pajak, serta bekerja di perusahaan dengan jabatan tinggi pada saat ia menginjak usia 23 tahun.

Pria kelahiran 1994 itu, selain fokus di konsultan pajak miliknya, ia juga menyalurkan banyak hobi di bidang olahraga, gaming, akademisi, dan musik. Pemilik akun Instagram @fergunaw mengatakan bahwa ia bisa memainkan alat musik saat ini karena hasil dari ia belajar dengan otodidak. Tak kalah menariknya, Fergunaw juga berhasil menciptakan karya musik sendiri hingga menjadi sebuah lagu. "Selain dulu saya tekun di akademik, saya juga ingin menyalurkan hobi saya yang nonakademik. Jadi saya berusaha belajar musik sendiri dengan otodidak, menciptakan karya musik sendiri, mengatur nada aransemen dengan bantuan studio musik, hingga menjadi lagu yang utuh," ujarnya.

Walau sedang menekuni bidang musik, Fergunaw mengaku bahwa ia tetap bisa membagi waktunya untuk profesi lain yang sedang ia jalani. Ia tetap bisa melakukan tugas mulia dengan membantu penerimaan negara dan kesehariannya menangani klien pajak dengan berbagai bidang usaha yang mengalami kesulitan perpajakan dari yang awam menjadi paham perpajakan.

Meski tetap menangani pekerjaan sebagai dosen dan konsultan pajak, tidak berarti ia ingin menghilangkan hobi yang digemarinya sejak SMP, yaitu musik dan menyanyi. Karena sejak SMP, ia sudah bergabung di band lokal dan sering mengikuti lomba musik hingga duduk di bangku kuliah. Ia selalu mencari inspirasi musik dari kejadian yang dialaminya, kemudian dituangkan ke lirik lagu sehingga menjadi perpaduan musik yang hebat. Hingga saat ini tercatat, Fergunaw menciptakan total tujuh lagu ciptaan dirinya sendiri.

Meski terlihat mulus perjalanan kariernya, ternyata Fergunaw sempat putus asa karena musiknya saat ini belum diterima di belantika musik Indonesia. Namun seiring waktu berjalan, ia tetap berusaha menciptakan karya terus menerus dengan harapan ia bisa dilirik oleh label ternama.

Dikabarkan bahwa album barunya akan diluncurkan pada 31 Desember 2021. Albumnya bisa diputar pada aplikasi musik Joox, Spotify, Itunes, dan lain-lain. Menurut bocoran informasi, judul album barunya yaitu Forever in Love yang merupakan album kedua, sebelum album pertamanya yang berjudul Because I Love You. Fergunaw mengatakan lagu ini tercipta setelah ia putus dengan mantan pacarnya.

Baca juga: Tayang Hari Ini, Begini Komentar Selebritas Soal Film Backstage

"Saya harap apa yang ditekuni sekarang selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Tentunya saya juga berharap karya musik saya dapat diterima di belantika musik Indonesia dan masyarakat Indonesia. Selain itu, saya juga berharap ke depan saya dapat direkrut label yang bisa mendukung karya saya sendiri," pungkasnya. (RO/OL-14)