BTS Masuk Nominasi BRIT Awards 2022

Grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) masuk dalam nominasi untuk BRIT Awards 2022, seperti diungkapkan pihak British Phonographic Industry (BPI) pada Minggu ini.

BTS, seperti dikutip dari laman resmi BRIT Awards dinominasikan dalam kategori International Group of The Year bersama ABBA, Maneskin, Silk Sonic dan The War on Drugs.

Ini menjadi kali kedua grup pelantun "Dynamite" itu masuk dalam nominasi untuk salah satu acara penghargaan populer di Inggris Raya itu.

BRIT Awards 2022 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Februari 2022 waktu Inggris. (Ant/OL-12)