BTS Bakal Tampil Bersama Megan Thee Stallion di AMA 2021

BTS akan tampil bersama Megan Thee Stallion di American Music Awards (AMA) 2021 membawakan lagu "Butter" dikutip dari Yonhap, Selasa (9/11).

Selain BTS dan Megan Thee Stallion, Bad Bunny dan Olivia Rodrigo juga termasuk di antara daftar penampil AMA yang diumumkan pada Senin (8/11) waktu setempat.

Pada AMA 2021, BTS masuk dalam nominasi untuk kategori Artist of The Year, Favorite Pop Duo or Group, dan Favorite Pop Song lewat lagu "Butter".

Tahun ini menjadi tahun keempat secara berturut-turut bagi BTS sebagai nominasi AMA dan berhasil membawa pulang beberapa penghargaan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2018, BTS memenangkan kategori Favorite Social Artist. Kemudian pada 2019, mereka memenangkan tiga penghargaan, yakni kategori Favorite Social Artist, Favorite Duo or Group in Pop/Rock, dan Tour of The Year.

Sedangkan pada 2020, BTS mengantongi dua piala dari kategori Favorite Favorite Duo or Group in Pop/Rock dan Favorite Social Artist.

AMA 2021 akan digelar di Microsoft Theater di Los Angeles dan disiarkan secara langsung melalui ABC TV Amerika Serikat pada 21 November pukul 20.00 waktu setempat. (Ant/OL-12)