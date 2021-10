Film Horor Paling Menakutkan Sepanjang Masa

BAGI sebagian orang, sangat menghindari menonton film horor. Sebab membuat munculnya ketakutan imajiner sehingga kerap dibayang-bayangi rasa takut. Sebaliknya, bagi beberapa orang film bergenre horor sangatlah seru karena memacu adrenalin.

Sebagian besar film horor kerap melibatkan tema kematian, supranatural, hingga penyakit mental. Tak melulu soal makhluk tak kasat mata, film horor juga bisa berbentuk sebuah teror psikologis yang menakutkan.

Perjalanan film horor juga dinamis, era sebelum Perang Dunia II, sebagian besar film horor diadaptasi dari karya-karya sastra klasik. Tengok saja film-film seperti Drakula atau Frankenstein yang dirilis pada 1931 silam. Tema inipun masih dipakai pad masa kini, namun dengan modifikasi alur cerita.

Namun, lambat laut film horor kian berkembang, imajinasi-imajinasi pun kian dibuat liar. Hingga akhirnya, industri film horor berkembang dengan sangat pesat.

Film-film terbaik tersebut harus mencakup sedikit ketegangan yang sehat, taburan lokasi menyeramkan, dan paling penting adalah momen yang membuat penonton melompat keluar dari tempat duduknya.

Menyadur dari Screenrant, para ilmuwan telah melakukan penelitian untuk menentukan film paling menakutkan, berdasarkan detak jantung penonton. Hasilnya mengatakan bahwa ini adalah 10 film horor paling menakutkan yang dapat Anda tonton.

1. Sinister

Film horor tahun 2012, Sinister keluar sebagai yang teratas dalam studi Science of Scare. Secara ilmiah, film ini yang menakutkan paling sepanjang masa. Film ini bercerita tentang Ethan Hawke yang berperan sebagai penulis kriminal. Ia memindahkan istri dan anak-anaknya ke rumah tempat pembunuhan berdarah yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa keluarga mereka diteror oleh hal-hal yang terjadi di malam hari.

Studi ini menemukan bahwa pemirsa memiliki detak jantung rata-rata 86 detak per menit (bpm) saat menonton Sinister, dibandingkan dengan detak jantung istirahat 65bpm. Sedangkan momen paling menakutkan film melihat angka melonjak setinggi 131bpm.

2. Hereditary

Seperti The Conjuring and Paranormal Activity, hal yang paling menakutkan tentang film horor Netflix, Hereditary adalah rasanya sangat nyata dan realistis, yaitu segala jenis situasi yang bisa dialami oleh siapapun ketika mengalami hal tersebut.

Keterampilan akting yang sangat baik dari pemimpin Toni Collette juga penting bagi Hereditary, karena reaksinya terhadap peristiwa gila yang terjadi di sekitarnya membuat film ini begitu menggelitik. Kejutan pertama mungkin tidak datang di awal film sampai menit ke 30, tapi itu adalah salah satu yang layak untuk ditunggu dari film ini.



3. A Nightmare On Elm Street

Film jenis slasher berada di puncak kejayaannya di tahun 1980-an, ketika waralaba film seperti Halloween dan A Nightmare on Elm Street memulai debutnya. Antagonis adalah bintang dalam film-film ini, bukan di korbannya, dan di Elm Street itulah Freddy Krueger yang jahat menghantui mimpi para remaja yang ketakutan.

Eksploitasi Krueger mungkin terinspirasi oleh kisah nyata yang menakutkan, tetapi gagasan bahwa tidak ada jalan keluar dari penjahat yang bisa membunuh Anda dalam tidur adalah prospek yang menakutkan pada tahun 1984.

4. The Descent

The Descent adalah film horor dengan pahlawan wanita gua. Film ini menempatkan diri mereka dalam situasi yang pada awalnya tampak menakutkan untuk alasan yang sangat normal. Film ini menceritakan bahwa ada sesuatu yang supranatural terjebak dengan mereka di kedalaman bumi.

Ini jelas bukan film untuk siapapun yang punya sensitifitas pada pernapasan maupun jantung. Adegan yang difilmkan dengan penglihatan malam menambah lapisan teror ekstra, terutama ketika penonton dapat melihat predator dunia lain yang tidak dapat dilihat oleh gadis-gadis itu sendiri.

5. Insidious

Film horor 'Insidious' menempati urutan kedua dengan rata-rata detak jantung responden saat menonton film ini mencapai 86 BPM. Lonjakan detak jantung saat adegan jump scare juga tinggi yakni 133 BPM.

Hal terbaik tentang Insidious adalah alur cerita yang benar-benar menarik, dan memberikan beberapa plot twist yang tidak akan keluar dari tempatnya dalam film thriller Hollywood.

6. The Ring

Jepang terkenal dengan film horornya yang mengesankan. Remake dari The Ring , yang dibintangi Naomi Watts, dalam banyak hal, lebih menakutkan daripada aslinya. Hal ini terjadi berkat lebih banyak jump scare di film tersebut, namun peran orang jahat masih sama di kedua film. Seorang wanita muda menyeramkan dengan rambut hitam menggantung di wajahnya yang mengejar targetnya sampai mati.

7. Paranormal Activity

Pada akhir 90-an, The Blair Witch Project memulai kegemaran untuk apa yang disebut film "found footage". Ini adalah film-film yang berpura-pura menjadi kisah nyata, dengan menggunakan apa yang diklaim sebagai cuplikan nyata dari berbagai kejadian supernatural. Salah satu yang paling sukses adalah Paranormal Activity , yang sebagian besar terdiri dari liputan CCTV dari dalam rumah pasangan yang diganggu oleh peristiwa hantu.

Efek khusus yang mengesankan membuat rekaman CCTV ini terlihat nyata, dan aktor utama seringkali tidak tahu apa yang akan terjadi dan harus mengimprovisasi tanggapan mereka.

Film berkonsep mockumentary ini berada di urutan lima dengan skor 82 BPM di daftar 10 film horor terbaik. Adegan jump scare sanggup membuat ritme jantung para penonton melonjak hingga 127 BPM.

8. The Conjuring

Studi Science of Scare oleh Broadband Choices menemukan bahwa The Conjuring adalah waralaba horor paling menakutkan sepanjang masa, karena merupakan satu-satunya waralaba yang memiliki dua film di urutan 20 besar.

Film pertama, hanya disebut The Conjuring, dirilis pada 2013, tetapi sekarang telah ada dua sekuel dan beberapa spin off. Semua menggunakan trik biasa untuk menakut-nakuti penonton mereka. Tapi mungkin hal yang paling menakutkan tentang film ini adalah bahwa mereka didasarkan pada eksploitasi kehidupan nyata dari penyelidik paranormal, Ed dan Lorraine Warren.

9. A Quiet Place

Banyak penggemar horor tidak menganggap A Quiet Place sebagai bagian dari genre ini, tetapi ketika berbicara tentang jump scare film ini bisa diperhitungkan. Pemirsa sering kali mendapati diri mereka menahan napas saat menonton film karya John Krasinski tahun 2018.

Tak hanya itu, ada beberapa momen ketakutan yang terlihat sangat nyata dan dapat dirasakan. Adapun teror sebenarnya berasal dari ketakutan keluarga itu sendiri ketika mereka secara tidak sengaja membuat suara.

10. The Babadook

The Babadook telah menjadi salah satu film horor paling legendaris dalam beberapa tahun terakhir. Film ini menakutkan karena monster Babadook yang mengerikan tidak bersembunyi di lokasi yang menyeramkan, melainkan bersembunyi di rumah keluarga ibu tunggal Amelia dan putranya, Noah.

Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tetapi hal itu tidak terjadi dalam film The Babadook, yang menampilkan banyak momen jump scare, termasuk adegan menakutkan ketika Amelia pertama kali menyadari bahwa Babadook benar-benar ada di rumahnya. The Babadook ini mendapatkan skor 80 BPM dengan ritme tertinggi 116 BPM. (yoursay.id/OL-13)

