Peringkat Teratas Pemain Drama Korea Bulan ini, Siapakah Mereka?

SEJAK 20 Agustus hingga 20 September 2021, Institut Reputasi Perusahaan Korea menganalisis data Aktris dan Aktor drama TV di berbagai bidang termasuk partisipasi konsumen, aktivitas media, komunikasi, aktivitas komunitas, dan lainnya. Institut menganalisis data besar untuk melacak pola reputasi branding, kebiasaan konsumen, serta kekuatan branding.

Pada urutan pertama, aktor Kim Seon Ho dari serial tvN 'Hometown ChaChaCha' menunjukkan kekuatan brandinya dengan mendapatkan total 5.551.730 poin.

Aktor Jo Jung Suk, salah satu pemeran utama dari 'Hospital Playlist 2' tvN, berada di posisi kedua dengan 4.461.798 poin untuk bulan ini. Tempat ke-3 juga diraih oleh bintang 'Hometown ChaChaCha' Shin Min Ah, yang saat ini tampil bersama Kim Seon Ho dalam serial romantis populer.

Dari urutan ke-4 hingga ke-10 secara berurutan: Kim So Yeon, Jeon Mi Do, Song Kang, Han So Hee, Lee Ji Ah, Ahn Hyo Seop, dan Jung Kyung Ho. (OL-6)