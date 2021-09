Michelle Yeoh Mau Buat Sekuel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

MICHELLE Yeoh mengatakan Jackie Chan memintanya untuk Berhenti melakukan aksi di Supercop karena membuatnya terlihat buruk. Bintang berusia 59 tahun yang memerankan film blockbuster Marvel Cinematic Universe (MCU) baru sebagai Jiang Nan ini mengatakan dia suka membuat tindak lanjut untuk filmnya. Michelle Yeoh ingin membuat sekuel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Baca juga: Putri Ayudya Bintangi Film Kupu-Kupu

"Saya rasa tidak pernah ada kesalahan untuk membuat sekuel. Itu berarti Anda sangat menyukai sebuah proyek. Sekuelnya bagus. Saya harap kami dapat membuat pemeran Shang-Chi lagi!. Shang-Chi adalah sesuatu yang berbeda: itu tidak mengubah permainan tetapi mendukung dan memperkuat apa yang menjadi milik komunitas kami. Apa yang menakjubkan di Crazy Rich Asians adalah mampu mewakili budaya di Asia itu sendiri, bukan di Inggris atau pun Amerika. " ujar Michelle mengatakan kepada The Guardian.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dia ingin mengulangi perannya sebagai Eleanor Young dalam sekuel komedi romantis Crazy Rich Asians, yang dia gambarkan sebagai "pengubah permainan" bagi komunitas Asia di industri film.

Aksi telah menjadi bagian dari karir Michelle sebagai pemain film dan dia ingat adegan bahaya yang dia lakukan adalah adegan menyenangkan di awal karirnya, ketika tidak ada bantuan CGI.

"Ketika saya pertama kali mulai bermain film di Hongkong, saya tidak mendapatkan bantuan dari CGI. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya merasa tak terkalahkan." ,Michelle ingat bagaimana Jackie Chan pernah memohon padanya untuk berhenti melakukan aksi di film Supercop 1992 saat dia merasa di bawah tekanan untuk memperbaiki usahanya.

Dia berbagi: "Saya mengatakan kepadanya, 'Kamu tidak apa –apa meminta saya berhenti! Kamu selalu melakukannya.'

The Guardian bertanya padanya apakah benar Jackie pernah berpikir bahwa wanita seharusnya berada di dapur daripada di film laga? “Iya , itu dulu,” kata Michelle.