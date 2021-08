George RR Martin Siap Rilis Novel Grafis Baru

KREATOR Game of Thrones George RR Martin mengonfirmasi ia telah mulai mengerjakan novel grafis baru berjudul Voyaging.

Martin, yang serial bukunya A Song Of Ice And Fire-nya diadaptasi menjadi serial televisi Game Of Thrones, mengatakan ide untuk buku baru itu datang kepadanya jauh sebelum idenya untuk novel tersebut.

“Kisah Seribu Dunia membentang selama berabad-abad dan tahun cahaya dan memiliki pemeran pahlawan, penjahat, legenda, dan karakter warna-warni mereka sendiri. Tidak ada yang lebih berwarna daripada pedagang (dan insinyur ekologi) Haviland Tuf, protagonis dari serangkaian cerita panjang. Saya kumpulkan bersama dalam perbaikan Tuf Voyaging,” tulis Martin dalam pengumuman di blognya.

Bagi Martin, menulis tentang tokoh Tuf secara khusus sudah ada di benaknya sejak lama.

“Pada satu titik, di tahun 80-an, saya merencanakan kumpulan cerita kedua (Twice As Tuf) dan novel Tuf full-length (Tuf Landing),” katanya.

"Sayangnya, novel dan televisi lain dan Ice & Fire datang, dan dengan satu dan lain hal saya tidak pernah sempat menulisnya," lanjut Martin

Martin bahkan menggoda bahwa novel grafis baru mungkin memiliki masa depan di TV.

“Dari waktu ke waktu, saya bahkan bermain dengan ide serial televisi tentang Tuf dan petualangannya. Ceritanya saat ini sedang dalam pilihan, seperti yang terjadi, tapi, yah, itu juga belum terjadi,” tulisnya di blognya.

Voyaging direncanakan rilis pada 2023.

Sementara itu, Martin terus mengerjakan Winds Of Winter, buku keenam keenam dari A Song Of Ice And Fire. Namun, dia mengakui, awal tahun ini, dirinya sangat tertinggal pada novelnya yang telah lama ditunggu-tunggu. (OL-1)