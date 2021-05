Bieber dan Beckham akan Ramaikan Reuni Friends

DIBERI judul The One Where They Get Back Together, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, dan Ross akan berkumpul laga dalam episode reuni serial Friends dengan sejumlah nama besar, seperti Justin Bieber dan David Beckham, ambil bagian. Hal itu diumumkan HBO Max, Kamis (13/5).

Reuni yang telah lama dinantikan itu akan ditayangkan perdana pada 27 Mei mendatang.

Trailer singkat untuk episode reuni menampilkan keenam pemeran Friends berjalan perlahan menjauh dari kamera sembari berangkulan dengan latar belakang lagu I'll Be There For You.

Serial Friends, yang dibintangi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, and David Schwimmer, tetap populer bagi para penggemar televisi meski mereka masih terlalu muda saat serial itu berakhir pada 2004.

WarnerMedia, awalnya, berharap episode reuni itu bisa ditayangkan saat mereka merilis layanan streaming HBO Max, Mei lalu.

Kini, episode reuni itu akan tayang tepat setahun setelah peluncuran HBO Max dengan masing-masing bintang serial Friends dilaporkan mendapatkan bayaran masing-masing sebesar US$2,5 juta.

Selain para pemeran asli serial tersebut, episode reuni itu juga akan menampilkan sejumlah bintang tamu yang mencakup legenda sepak bola David Beckham, bintang musik pop Justin Bieber dan Lady Gaga, grup K-Pop BTS, dan ikon fesyen Cindy Crawford dan Cara Delevingne.

Tom Selleck, yang tampil di 10 episode sebagai kekasih Monica, juga akan tampil, begitu juga dengan Reese Witherspoon, yang berperan sebagai adik Rachel. (AFP/OL-1)