Komit Hibur Masyarakat dengan Tayangan Berkualitas

PANDEMI covid-19 yang melanda Tanah Air salah satunya membuat masyarakat haus hiburan. Pasalnya hampir semua tempat hiburan, seperti bioskop masih tutup. Padahal masyarakat juga butuh hiburan agar tidak stress akibat pandemi yang berkepanjangan.

Kondisi itu dipahami betul oleh layanan streaming Catchplay+. Itu sebabnya mereka bertekad untuk terus memberi hiburan kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengumumkan bahwa film blockbuster asal Korea Selatan yang paling ditunggu, Seobok akan ditayangkan secara eksklusif untuk Indonesia.

Padahal film itu baru satu minggu setelah rilis di layar lebar. Para movie lovers dan penggemar bintang Korea Selatan Gong Yoo dan Park Bo Gum kini bisa menonton film aksi high concept dari rumah.

Seobok tersedia sebagai Single Rental premium di Catchplay+ dengan harga sewa Rp49.500 (termasuk pajak), yang telah disesuaikan dengan harga tiket bioskop. Namun untuk di Catchplay+ setelah membayar, pengguna memiliki waktu 30 hari untuk memulai nonton filmnya.

Setelah mulai menonton, pengguna mendapatkan 48 jam untuk menonton sepuasnya. Satu akun pelanggan bahkan bisa digunakan di lima perangkat terdaftar dan bisa menonton di dua perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, termasuk PC, ponsel pintar, tablet, dan televisi. Hal itu merupakan solusi untuk menonton bersama teman dan keluarga.

“Kami ingin menyediakan cara alternatif bagi para movie lovers dalam menikmati film terbaru dari rumah,” ucap CEO Catchplay+ Group, Daphne Yang.

“Sejak tahun lalu, kami sudah berkomitmen dalam menayangkan berbagai konten blockbuster terbaru yang early access dari rumah di platform kami. Berawal dari Peninsula, Wonder Woman 1984, The Little Things, serta Tom & Jerry the Movie, kini kami dengan bangga mengumumkan SeobolK bergabung ke jajaran konten eksklusif untuk Indonesia. Kami harap bisa terus menghadirkan kejutan dan menghibur pelanggan dengan beragam judul terbaru yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Disutradarai oleh Lee Yong Joo (Architecture 101), Seobok menggabungkan bintang Hallyu Gong Yoo (Train to Busan) dan Park Bo Gum (Reply 1988), dua aktor top Korea Selatan dengan jutaan penggemar dari seluruh dunia. Film ini menceritakan tentang Seobok yang diperankan oleh Park Bo Gum, manusia hasil kloning pertama di dunia yang keselamatannya terancam karena ia menyimpan rahasia hidup kekal. Sementara itu Gong Yoo berperan jadi mantan agen rahasia yang sedang sekarat, di mana ia sedang menjalani misi terakhirnya melindungi Seobok dari para penjahat.

Film yang tayang bersamaan dengan rilis di bioskop ini kini bisa dinikmati di Catchplay+ melalui website, aplikasi yang bisa diunduh di iOS App Store atau Google Play Store baik untuk perangkat seluler ataupun televisi, Apple TV, serta platform rekanan seperti IndiHome, First Media, dan XL Home. Metode pembayaran yang tersedia termasuk kartu kredit/debit, transfer ATM, GOPAY, dan pulsa Telkomsel. (RO/A-1)