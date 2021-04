Empat Cara Baim Wong Menjalani Sepekan Karantina Mandiri

Aktor dan Youtuber Baim Wong baru-baru ini menjalani karantina mandiri selama sepekan bersama keluarga, bukan karena terkena Covid-19, melainkan demi menjalani gaya hidup sehat.

Gaya hidup sehat yang dijalani Baim Wong merupakan bagian dari "challenge #Higienisme" oleh Coway, di mana ia ditantang untuk melakukan karantina dengan menjalani beberapa jenis kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut ulasannya dilansir keterangan resmi, Selasa (6/4):

Less stuff, Less Junk

Salah satu tantangan yang Baim Wong lakukan di hari pertama karantina adalah merapikan barang yang ada di rumahnya. Seperti yang terlihat di akun Instagram Baim, ia merapikan ruangan bermain Kiano agar tidak berantakan dan lebih enak dilihat.

Eat Fresh, Drink Fresh

Meskipun jarang terekam sedang mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, bukan berarti Baim Wong tidak pernah makan sehat. Baim mengklaim mampu membuat smoothies dengan resepnya sendiri untuk dinikmati keluarganya.

Sleep With No Hidden Dust

Baim mengaku selalu menjaga kebersihan rumahnya serta kesehatan Kiano dan Paula. Khusus untuk challenge kali ini, Baim rela membersihkan kamar dan mengganti spreinya sendiri agar keluarganya terhindar dari debu dan kuman selama beristirahat.

Spend Less, Save More

Pada dua challenge terakhir, Baim menunjukkan caranya untuk rutin minum air tanpa memakan biaya yang tinggi, yakni dengan menggunakan water purifier Neo Plus dari Coway.

"Air terasa bersih dan segar karena menggunakan sistem RO filter, dan saya bisa lebih hemat waktu dan tenaga," kata dia.

Selain menjalani tantangan #Higienisme, Baim Wong mengajak followers-nya memberi tantangan kepada Coway untuk menyumbangkan produk ke Sekolah, Yayasan Sosial serta kampus yang membutuhkan demi membantu pemulihan pasien Covid-19.

Baim juga mengajak followers mengambil selfie sebanyak-banyaknya dan meng-upload foto itu ke platform Instagram feed ataupun story, kemudian jumlah selfie yang terkumpul akan diubah menjadi 1 produk dari Coway untuk diberikan ke beberapa area publik terpilih.

"Saya harap, dengan adanya kampanye #Higienisme ini, para followers saya bisa sadar bahwa karantina itu tidak semengerikan yang dibayangkan, dan banyak kegiatan positif yang bisa dijalani meski dalam ruang yang terbatas,” tutup Baim. (Ant/OL-12)