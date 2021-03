Kolaborasi Jacquelle-Disney Kampanyekan Gerakan #PositivelyMinnie

JENAMA (brand) kosmetik, Jacquelle mengawali 2021 dengan sebuah kolaborasi cantik melalui kampanye global #PositivelyMinnie bersama Disney, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh dunia pada 26 Februari 2021.

Kolaborasi itu menjadikan Jacquelle sebagai satu-satunya brand kosmetik lokal dalam sejarah Indonesia yang melakukan kerjasama global bersama dengan Disney.

“Kami berhasil mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dari salah satu legenda entertainment dunia, yaitu Disney, untuk dapat berkolaborasi secara nyata dalam mendukung dan meningkatkan kepercayaan diri wanita muda Indonesia, dengan konsep komunikasi dan pemasaran yang selalu mengedepankan hal-hal dan pikiran yang positif dalam setiap produk Jacquelle," kata Lianna Lie,Creative Director sekaligus salah satu founder Jacquelle.

Lianna menambahkan, konsep kampanye #PositivelyMinnie sejalan dengan misi Jacquelle, yaitu membangun generasi muda Indonesia, dengan tidak hanya mempercantik secara fisik semata melalui produk kosmetik berkelas, namun juga mengedukasi akan ingredients dan fungsi dari produk itu sendiri.

Lianna menjelaskan, Jacquelle secara konsisten selalu memberikan inspirasi dan terobosan inovasi teknologi kosmetika terdepan dengan bahan dan formulasi yang memang sesuai untuk skin tone wanita muda Indonesia, tentunya dengan harga yang kompetitif serta tidak lupa untuk memberikan edukasi praktis mengenai perawatan wajah kepada masyarakat luas.

"Setiap produk Jacquelle juga sudah diproduksi dengan standar GMP (Good Manufacturing Practice) yang tentunya sesuai dengan aturan BPOM,” ujar Lianna.

Dalam konsep pemasaran produknya, Jacquelle dikenal dengan inovasi komunikasi yang sangat bermanfaat dan disukai oleh para remaja perempuan. Berbagai aktivitas online secara rutin diselenggarakan oleh Jacquelle Beaute dengan tujuan memberikan inspirasi bahwa kecantikan itu bukan hanya berasal dari fisik, namun juga dari segi kognitif, yaitu wawasan yang luas mengenai berbagai hal serta soft skill yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari para remaja tersebut.

Dengan kecantikan fisik dan kemampuan kognitif yang baik, Jacquelle berharap wanita muda Indonesia dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan menjadi inspirasi bagi sesamanya.

Inovasi komunikasi Jacquelle Beaute dalam kampanye #PositivelyMinnie ini diwujudkan dalam rangkaian produk Complete Me Face Palette. Dalam satu paket produk berisi 2 Shades of Cheerful Highlighter, 2 Shades of Fun Bronzer, 2 Shades of Optimistic blush dan 7 eyeshadow shades yang menggambarkan 7 kepribadian percaya diri dari remaja perempuan Indonesia, yaitu Confident, Enthusiast, Friendly, Kind, Creative, Independent dan Bold.

“Sebagai brand kosmetik lokal yang mengkhususkan diri dalam produk kosmetik khusus wanita muda, Jacquelle mengerti benar akan hal tersebut. Ke depannya, kami akan terus berinovasi dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya remaja perempuan yang ingin tampil lebih percaya diri dengan kecantikan alami Indonesia,” tutup Lianna. (RO/OL-7)