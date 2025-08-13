Rekomendasi Belanja Agustusan Bersuasana Hutan Tropis di Jakarta

Aktivasi Buttonscarves di Urban Forest Cipete, Jakarta, sepanjang Agustus 2025.(Dok. Buttonscarve)

JENAMA lokal Buttonscarves kembali menggelar summer activation tahunan bertajuk Tropical Paradise Takeover di Urban Forest, Cipete, pada 4–31 Agustus 2025. Melalui acara ini, Buttonscarves mengajak para pencinta mode menikmati pengalaman bertema tropical forest yang terinspirasi dari pesona hutan tropis, sekaligus merayakan peluncuran koleksi terbarunya bertajuk Forestis Series.

Sepanjang periode summer activation ini, pengunjung bisa menemukan produk eksklusif Forestis Series, mulai dari scarf, prayer robe, hingga twilly, dalam varian warna mocha yang hanya tersedia di Pop-Up Store Urban Forest Cipete. Koleksi ini merupakan peluncuran terbatas yang tidak dijual di laman maupun gerai resmi Buttonscarves.

Dengan dekorasi bernuansa hutan tropis, Buttonscarves menghadirkan berbagai area menarik, antara lain Activity Area di The Plaza, Pop-Up Store dengan konsep berbeda dari toko Buttonscarves biasanya, hingga photo spot yang dilengkapi instalasi kinetik. Tropical Paradise Takeover diharapkan menjadi destinasi belanja sekaligus ruang bersantai, tempat berkumpul bersama keluarga atau sahabat, hingga menikmati hidangan spesial dari restoran Semasa Dulu.

Aktivasi Komunitas

Sepanjang bulan Agustus, Tropical Paradise Takeover juga akan menjadi pusat beragam aktivitas yang dirancang untuk mempererat hubungan antara Buttonscarves dan komunitasnya. Program ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang hangat, personal, dan memperkaya momen kebersamaan.

“Tahun ini, Tropical Paradise Takeover kembali menjadi bagian dari strategi brand experience kami. Dengan tema forest, kami ingin menciptakan ruang yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyentuh emosi, sehingga komunitas bisa merasa terhubung dan pulang membawa lebih dari sekadar produk, melainkan juga cerita,” ujar Linda Anggrea, Creative Director Buttonscarves, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Media Indonesia.

“Kami berharap acara ini dapat menjadi tempat untuk menikmati koleksi, keindahan desain, sekaligus berbelanja, bersantai, berbagi momen hangat, dan menciptakan kenangan berkesan," sambungnya.

Tropical Paradise Takeover bisa kamu kunjungi secara gratis di Urban Forest Cipete pada 4–31 Agustus 2025, setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB. Pengunjung bisa merasakan suasana tropis yang penuh warna, berfoto untuk kenang-kenangan, dan menjelajahi koleksi Forestis Series di Pop-Up Store. (M-1)