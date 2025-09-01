Motor Touring Impian Kini Bisa Dimiliki di BCA Expo 2025

Ilustrasi(Dok BCA)

BAGI banyak orang, motor touring bukan hanya sekadar kendaraan atau koleksi berkelas, melainkan simbol gaya hidup, kebebasan, dan cerita perjalanan yang melekat dalam setiap kilometer. Tak heran, model-model touring premium selalu menjadi incaran para pencinta roda dua, baik untuk hobi maupun untuk melengkapi identitas diri. Dalam konteks inilah BCA Expo 2025 hadir.

Pada pameran offline yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, pada 22–24 Agustus lalu, BCA bersama mitra dealer otomotif menghadirkan berbagai motor impian, dari Ducati, Harley-Davidson, hingga BMW. Ajang ini menjadi ruang bagi pecinta touring untuk mewujudkan mimpi memiliki tunggangan kelas dunia.

Meski pameran offline telah berakhir, kesempatan untuk membawa pulang motor impian belum tertutup. Melalui BCA Expo Online yang masih berlangsung hingga 30 September 2025 di www.expo.bca.co.id, masyarakat tetap bisa menjelajahi pilihan motor premium maupun harian, lengkap dengan promo menarik yang sebelumnya hanya tersedia saat acara tatap muka.

Program unggulan Kredit Sepeda Motor (KSM) BCA tetap bisa diakses secara online. Nasabah berkesempatan menikmati promo Down Payment (DP) mulai Rp800 ribu dengan bunga flat dari 8% per tahun. Selain kemudahan cicilan dan pembayaran auto-debet, KSM BCA juga dilengkapi perlindungan menyeluruh, mulai dari asuransi kendaraan (All Risk/TLO), Credit Protection, hingga Total Loss Protection.

Dengan paket ini, touring jarak jauh maupun berkendara sehari-hari menjadi lebih nyaman dan tenang. Menurut EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko, expo ini dirancang sebagai sinergi BCA dengan para mitra dealer.

“BCA Expo 2025 kami hadirkan sebagai ruang kolaborasi antara BCA dan mitra dealer otomotif dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menegaskan, perpanjangan ke format online memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan promo istimewa, sekaligus mewujudkan impian memiliki motor touring maupun kendaraan roda dua lainnya.

Selain motor touring kelas premium, BCA Expo Online juga menghadirkan pilihan untuk mobilitas harian seperti Yamaha NMAX Turbo 2025, Polytron For-X Electric 2025, hingga Yamaha Gear Ultima Hybrid 2025. Merek-merek populer seperti Suzuki, Vespa, Keeway, Alva, hingga motor listrik terbaru Polytron Fox 200 juga tersedia secara digital. Dengan kelanjutan BCA Expo dalam format online, nasabah tetap memiliki kesempatan membawa pulang motor impian hingga 30 September 2025. (E-4)