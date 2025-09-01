Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

BPS: Ekspor Tumbuh Pesat di Juli 2025, Impor Turun Tajam

Insi Nantika Jelita
01/9/2025 15:17
BPS: Ekspor Tumbuh Pesat di Juli 2025, Impor Turun Tajam
Ilustrasi(Antara)

DEPUTI Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan sepanjang Januari-Juli 2025 total nilai ekspor Indonesia mencapai US$160,16 miliar atau setara Rp2.635,93 triliun (kurs Rp16.458). 

Angka ini tumbuh tinggi 8,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci ekspor migas tercatat US$7,97 miliar atau Rp131,09 triliun, turun 14,56% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan ekspor nonmigas meningkat 9,55% menjadi US$152,20 miliar (Rp2.506,37 triliun).

"Peningkatan ekspor kumulatif terutama ditopang sektor industri pengolahan dengan andil 12,81%, serta sektor pertanian," jelas Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS September secara daring, Senin (1/9).

Baca juga : BPS Ungkap Inflasi Agustus Capai 0,08 Persen

Khusus Juli 2025, nilai ekspor mencapai US$24,75 miliar (Rp407,47 triliun), naik 9,86% dibanding Juli 2024. Rinciannya, ekspor migas turun 34,13% menjadi US$940 juta (Rp15,47 triliun), sementara ekspor nonmigas tumbuh 12,83% menjadi US$23,81 miliar (Rp391,98 triliun).

Pudji menerangkan kenaikan ekspor nonmigas Juli 2025 didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang naik 82,72% dan memiliki andil ekspor sebesar 7,08%. Lalu, mesin dan perlengkapan mekanis serta bagiannya yang naik 69,02% dan memberikan andil ekspor 1,76%, dan logam mulia dan perhiasan yang naik 47,41% dengan andil 1,66%.

Sementara itu, total impor pada Juli mengalami penurunan tajam. Tercatat nilainya menjadi US$20,57 miliar atau setara Rp338,54 triliun, anjlok 5,85% secara tahunan. Impor migas turun signifikan 29,36% menjadi US$2,51 miliar (Rp41,34 triliun). Impor nonmigas turun juga 1,29% menjadi US$18,06 miliar (Rp297,20 triliun).

Baca juga : Neraca Dagang RI Surplus 63 Bulan Beruntun, Nonmigas Jadi Penopang

"Penurunan impor terutama disebabkan turunnya impor migas dengan andil 4,78%," jelas Pudji.

Sepanjang Januari-Juli 2025 nilai impor tercatat US$136,51 miliar (Rp2.246,94 triliun), melonjak 3,41% dibanding periode yang sama tahun lalu. Impor migas sebesar US$18,38 miliar (Rp302,29 triliun), atau turun 14,79%, sedangkan impor nonmigas naik 6,97% menjadi US$118,13 miliar (Rp1.944,64 triliun).

Berdasarkan penggunaan, kenaikan impor terutama berasal dari bahan baku penolong dan barang modal. Impor barang modal mencapai US$27,38 miliar (Rp450,83 triliun), melonjak 20,56% dengan andil peningkatan 3,45%. (E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved