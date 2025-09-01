Kolaborasi CNBM dan Mitra ASEAN Wujudkan Transformasi Industri

China National Building Material Group (CNBM) sukses menggelar Konferensi Promosi dan Pameran Inovasi .(Dok.CNBM)

CHINA National Building Material Group (CNBM) merupakan grup industri bahan bangunan terintegrasi terbesar di dunia yang berfokus pada bahan bangunan dasar, material baru, layanan rekayasa teknik, dan perdagangan logistik yang menduduki peringkat ke-351 dalam Fortune Global 500. CNBM merupakan pengembang dan penyedia layanan terpadu material baru terkemuka di dunia.

Sinoma adalah anak perusahaan utama CNBM yang terdaftar di Shanghai Stock Exchange, berfokus dan berpengalaman di bidang EPC, khususnya dalam pabrik semen dan proyek industri besar lainnya. Sinoma telah mendunia sejak 2008 dan selama 17 tahun berturut-turut, skala bisnis di proyek EPC semen menempati peringkat pertama secara global.

Pada 2013, PT Sinoma Development Indonesia didirikan di Jakarta dengan bisnis utama sebagai kontraktor proyek EPC dan O&M pabrik semen, pabrik gula, pertambangan mineral non-logam, pembangkit listrik, jetty, dan masih banyak lagi.

Pada Jumat (29/8), bertepatan dengan momentum 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, China National Building Material Group (CNBM) sukses menyelenggarakan Konferensi Promosi dan Pameran Inovasi di Jakarta, Indonesia.

Acara ini dilaksanakan oleh Sinoma dan PT Sinoma Development Indonesia, dimulai dengan kata sambutan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha, Ketua Asosiasi Semen Indonesia Lilik Unggul Raharjo, dan Chairman CNBM Zhou Yuxian. Turut hadir juga Wakil Menteri ESDM Indonesia Yuliot, pendiri KPN Group, Martua Sitorus, Sekretaris Jenderal PERPIT, William Tjugiarto, serta hampir 200 undangan dari perwakilan lembaga pemerintah, mitra strategis, investor terkemuka, serta media nasional dan internasional.

Dalam sambutannya, Chairman CNBM Zhou Yuxian menegaskan bahwa CNBM, sebagai produsen material non-logam dan perusahaan investasi modal, berkomitmen untuk menjalankan misi perusahaan yaitu Material Unggul, Dunia Maju. "CNBM akan terus mengoptimalkan keunggulannya di bidang teknologi, industri, dan investasi untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. CNBM siap berkolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 serta Visi ASEAN 2045," ujar Zhou Yuxian.

Dalam forum ini, CNBM meninjau perjalanan kemitraan strategis selama 35 tahun bersama mitra ASEAN yang dilandasi prinsip saling percaya, mutualisme, dan berkembang bersama. CNBM juga memperkenalkan solusi komprehensif untuk material dasar, material baru 113N, serta solusi sistem penyimpanan energi fotovoltaik, dan solusi pengembangan sumber daya mineral sebagai bentuk dukungan terhadap visi pembangunan nasional Indonesia, penguatan industri hijau, serta modernisasi industri dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, CNBM bersama perusahaan-perusahaan afiliasinya menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan lima mitra strategis. Selain itu, Sinoma International meluncurkan empat hasil inovasi teknologi terbaru.

Selain konferensi, CNBM juga menyelenggarakan Pameran Inovasi yang menampilkan berbagai produk unggulan di bidang material dasar, material baru, layanan rekayasa teknik, serta perdagangan dan logistik. Sebanyak 10 anak perusahaan CNBM turut berpartisipasi di pameran kali ini dan memperkenalkan beragam produk inovatif. Pencapaian teknologi terkini serta komitmen CNBM terhadap konsep pembangunan berkelanjutan berhasil memperoleh apresiasi tinggi dari mitra bisnis yang hadir. (E-2)