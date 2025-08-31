Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ini Pentingnya Menjaga Skor Kredit Demi Reputasi Finansial Masa Depan

Basuki Eka Purnama
31/8/2025 06:17
Ini Pentingnya Menjaga Skor Kredit Demi Reputasi Finansial Masa Depan
Ilustrasi(Freepik)

SKOR kredit menjadi salah satu penentu reputasi finansial yang berdampak luas pada kehidupan ekonomi seseorang, mulai dari
pengajuan pinjaman, pembelian rumah, hingga rekrutmen kerja di sektor tertentu.

Karena itu, menjaga skor kredit sejak dini dinilai penting bagi generasi muda, ungkap Presiden Direktur Credit Bureau Indonesia (CBI),
Anton Adiwibowo.

Anton menekankan skor kredit dapat rusak hanya karena kesalahan kecil, misalnya telat membayar pinjaman dalam jumlah kecil.

Baca juga : Kolaborasi BRI dan Indodax Perluas Layanan Finansial

"Reputasi finansial bisa rusak hanya karena hal kecil, misalnya telat bayar Rp100 ribu. Riwayat itu akan tercatat dan bisa menutup banyak
kesempatan," kata Anton, dikutip Minggu (31/8).

Anton menjelaskan skor kredit yang buruk dapat membuat seseorang kesulitan mengakses pinjaman, dikenakan bunga tinggi, bahkan ditolak dalam proses perekrutan kerja di sektor tertentu. 

Karena itu, generasi muda diharapkan mampu membangun reputasi keuangan secara bijak.

Ia memberikan sejumlah kiat, di antaranya mengambil pinjaman hanya sesuai kebutuhan dan mendahulukan pembayaran kewajiban sebelum pengeluaran lain.

"Ketika menerima pemasukan bulanan, bayar dulu pinjaman yang ada, sisanya baru digunakan untuk kebutuhan lain," ujarnya. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved