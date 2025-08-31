Ini Pentingnya Menjaga Skor Kredit Demi Reputasi Finansial Masa Depan

Ilustrasi(Freepik)

SKOR kredit menjadi salah satu penentu reputasi finansial yang berdampak luas pada kehidupan ekonomi seseorang, mulai dari

pengajuan pinjaman, pembelian rumah, hingga rekrutmen kerja di sektor tertentu.

Karena itu, menjaga skor kredit sejak dini dinilai penting bagi generasi muda, ungkap Presiden Direktur Credit Bureau Indonesia (CBI),

Anton Adiwibowo.

Anton menekankan skor kredit dapat rusak hanya karena kesalahan kecil, misalnya telat membayar pinjaman dalam jumlah kecil.

Baca juga : Kolaborasi BRI dan Indodax Perluas Layanan Finansial

"Reputasi finansial bisa rusak hanya karena hal kecil, misalnya telat bayar Rp100 ribu. Riwayat itu akan tercatat dan bisa menutup banyak

kesempatan," kata Anton, dikutip Minggu (31/8).

Anton menjelaskan skor kredit yang buruk dapat membuat seseorang kesulitan mengakses pinjaman, dikenakan bunga tinggi, bahkan ditolak dalam proses perekrutan kerja di sektor tertentu.

Karena itu, generasi muda diharapkan mampu membangun reputasi keuangan secara bijak.

Ia memberikan sejumlah kiat, di antaranya mengambil pinjaman hanya sesuai kebutuhan dan mendahulukan pembayaran kewajiban sebelum pengeluaran lain.

"Ketika menerima pemasukan bulanan, bayar dulu pinjaman yang ada, sisanya baru digunakan untuk kebutuhan lain," ujarnya. (Ant/Z-1)