Kolaborasi BRI dan Indodax Perluas Layanan Finansial

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bersama Indodax meluncurkan kartu debit co-branding BRI X Indodax. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transformasi digital dan memperluas akses ke layanan finansial modern.
Melalui program ini, BRI mempertegas komitmennya dalam menghadirkan solusi finansial yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nasabah Indodax yang membuka rekening di BRI akan mendapatkan kartu debit khusus dengan berbagai fitur unggulan.
"Fitur itu antara lain bebas biaya transfer antarbank real-time, akses multi-currency hingga 12 mata uang, serta beragam keuntungan berupa diskon dan cashback hingga Rp125.000 untuk top-up wallet maupun transaksi harian," ujar CEO Indodax, William Sutanto.
Ia menekankan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari sinergi dua perusahaan terbesar dalam industrinya masing-masing di Indonesia. "Kartu debit ini bukan hanya alat transaksi, tetapi juga gerbang menuju literasi finansial yang lebih maju, sehingga masyarakat dapat mengenal layanan digital dan kripto secara bertahap," ungkapnya.
Nasabah yang bergabung juga akan memperoleh perlindungan tambahan berupa asuransi kecelakaan hingga 250% dari saldo rekening serta akses program loyalitas BRI. Proses aktivasi dilakukan secara seamless, mulai dari pembukaan rekening dengan flagging khusus, integrasi data ke Indodax, hingga penerbitan reward token.
Kolaborasi strategis itu pun diperkuat dengan kehadiran keduanya sebagai co-host di Coinfest Asia 2025 di Bali sebagai ajang utama komunitas blockchain, startup, dan digital enthusiasts di Asia. "Coinfest Asia menjadi momentum penting untuk menunjukkan kolaborasi antara bank dan kripto bisa berdampak nyata," pungkasnya. (Ant/I-2)
