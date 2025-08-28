BBM di Shell, BP, Vivo Langka, Pemerintah Imbau Masyarakat Beli di Pertamina

Ilustrasi(Antara)

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengimbau masyarakat untuk membeli BBM di SPBU PT Pertamina (Persero) yang stoknya lebih terjamin.

“Untuk perusahaan non-Pertamina sudah ditambah 10%. Jika masih ada kekurangan, masyarakat bisa membeli langsung di SPBU Pertamina terdekat,” jelas Djoko di Jakarta, Kamis (28/8).

Hal senada disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno. Menurutnya, tambahan pasokan 10% ke SPBU non-Pertamina sudah dilakukan, namun apabila terjadi kekurangan, Pertamina siap menyalurkan suplai.

"Sudah ada tambahan 10%. Apabila terjadi kekurangan, silakan ambil dari Pertamina," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menanggapi isu kelangkaan bensin Shell, BP dan Vivo. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu adanya kelebihan penggunaan kuota pada Februari lalu yang menyebabkan lonjakan konsumsi cukup tinggi. Hal ini membuat pasokan di lapangan menjadi tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas kementerian, untuk memastikan kebutuhan energi, khususnya BBM. "Hal ini agar BBM tetap terpenuhi di seluruh wilayah," katanya di Jakarta kemarin, Rabu (27/8).

Terkait adanya isu pembatasan izin impor BBM yang diduga menjadi penyebab kelangkaan, Yuliot membantah hal tersebut. Ia menekankan bukan izin impor yang menjadi masalah, sebab izin sudah diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Ini bukan soal izin impor," pungkasnya.

Terpisah, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyampaikan sejumlah produk BBM Shell di Tanah Air, yakni Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di SPBU.

"Saat ini beberapa produk bahan bakar dari Shell Indonesia belum tersedia di sejumlah SPBU untuk sementara waktu, hingga batas yang belum dapat dipastikan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Meski demikian, SPBU Shell tetap melayani pelanggan melalui ketersediaan Shell V-Power Diesel, serta berbagai layanan lain, seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. (Ins)