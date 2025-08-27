Perkuat Posisi di Asia Tenggara, ANTA Resmi Ekspansi ke Indonesia

Ilustrasi(Dok Anta Sportswear )

ANTA Sports, salah satu perusahaan sportswear terbesar di dunia, resmi mengumumkan kehadirannya di pasar Indonesia melalui acara peluncuran yang menghadirkan influencer basket global sekaligus Brand Ambassador ANTA, The Professor.



Pengumuman tersebut menyusul pembukaan toko mono pertama ANTA di Indonesia yang berlokasi di Living World Kota Wisata Cibubur pada Juli 2025, serta ANTA Superstore yang akan dibuka pada awal September 2025 di Puri Indah Mall. ANTA beroperasi dengan konsep multiple store, mulai dari olahraga inti (ANTA Flagship store & ANTA Superstore) dan toko anak-anak (ANTA Kids) hingga flagship experience dan format yang berorientasi pada tren fesyen seperti Sneakerverse Store. Pendekatan yang terdiversifikasi itu memungkinkan ANTA untuk melayani para atlet, keluarga, dan konsumen penggemar tren fesyen terkini, sekaligus memperkuat kehadirannya di seluruh saluran ritel.



"Indonesia adalah pasar dengan potensi pertumbuhan yang sangat penting bagi ANTA di Asia Tenggara, didorong oleh jumlah penduduk yang besar, basis konsumen yang dinamis, serta peluang pertumbuhan yang signifikan. Indonesia menjadi langkah terbaru dalam ekspansi ANTA di Asia Tenggara, setelah sebelumnya kami berhasil memasuki pasar Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Kehadiran ANTA di Indonesia menegaskan visi jangka panjang kami untuk menjadi pemimpin global. Kami memandang Indonesia bukan sekadar pasar, tetapi juga mitra dalam membangun masa depan dunia olahraga di kawasan ini," ucap Vice President ANTA Group sekaligus Chairman & President ANTA Southeast Asia, Will Wang, dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (27/8).



Sementara itu, Legenda streetball sekaligus Brand Ambassador ANTA, Grayson Scott 'The Professor' Boucher, menambahkan bahwa dirinya sangat senang bisa berada di Jakarta dan bisa terhubung langsung dengan komunitas penggemar olahraga basket di Indonesia.



"Yang menjadikan ANTA spesial bagi saya adalah bagaimana bagi ANTA, basket bukan sekadar permainan, namun juga medium yang menginspirasi orang untuk bergerak, berkompetisi, dan berkembang bersama," terangnya.



Di kesempatan yang sama, Head of International Operations ANTA, Ben Tsai, menegaskan bahwa skena basket yang dinamis di Jakarta serta pengalaman sukses Jakarta dalam menjadi tuan rumah FIBA World Cup sebelumnya mencerminkan bertumbuhnya pengaruh olahraga ini di Indonesia.



"Semakin tingginya popularitas basket di Indonesia menjadikannya momentum yang tepat bagi ANTA untuk memperkuat kehadiran kami sekaligus membangun hubungan yang lebih erat dengan para atlet dan penggemar lokal," bebernya.



ANTA berkomitmen untuk menghadirkan seluruh koleksi Global Ambassador ke pasar Indonesia. Saat ini, ANTA memiliki koleksi KAI bersama Kyrie Irving, koleksi KT bersama Klay Thompson, serta Shock Wave yang dirancang untuk kebutuhan bola basket luar ruang. (E-4)