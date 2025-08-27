Contoh Surat Keterangan Usaha dari Desa untuk KUR BRI: Panduan Lengkap

Headline
APAKAH Anda sedang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI? Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah surat keterangan usaha dari desa untuk KUR. Surat ini menjadi bukti bahwa usaha Anda sah dan diakui oleh pemerintah desa setempat. Dalam artikel ini, kami akan memberikan contoh surat keterangan usaha, cara membuatnya, dan tips agar proses pengajuan KUR Anda lancar.
Surat keterangan usaha (SKU) adalah dokumen resmi dari pemerintah desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa Anda memiliki usaha yang aktif. Surat ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk pengajuan KUR BRI. Dokumen ini mencakup informasi tentang jenis usaha, lokasi, dan lama usaha berjalan. Dengan adanya surat ini, pihak bank dapat memastikan bahwa usaha Anda layak mendapatkan pinjaman.
Bank BRI membutuhkan surat keterangan usaha dari desa untuk KUR sebagai salah satu syarat administrasi. Surat ini membantu bank untuk:
Tanpa surat ini, pengajuan KUR Anda bisa tertunda atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki dokumen ini sebelum mengajukan pinjaman.
Berikut adalah contoh surat keterangan usaha dari desa untuk KUR yang umum digunakan:
SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: [Nomor Surat]
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa [Nama Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten], dengan ini menerangkan bahwa:
Nama: [Nama Pemohon]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat, Tanggal Lahir]
Alamat: [Alamat Lengkap]
Jenis Usaha: [Jenis Usaha, misalnya: Warung Makan, Toko Kelontong]
Lama Usaha: [Lama Usaha, misalnya: 2 tahun]
Lokasi Usaha: [Alamat Lokasi Usaha]
Adalah benar memiliki usaha yang masih aktif hingga saat ini. Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
[Tempat, Tanggal]
Kepala Desa [Nama Desa],
[Nama Kepala Desa]
[Cap dan Tanda Tangan]
Catatan: Format di atas dapat berbeda-beda tergantung kebijakan desa setempat. Pastikan Anda menghubungi kantor desa untuk mendapatkan format yang sesuai.
Untuk mendapatkan surat keterangan usaha dari desa untuk KUR, ikuti langkah-langkah berikut:
Selain menyiapkan surat keterangan usaha dari desa untuk KUR, ada beberapa tips yang bisa membantu Anda:
Sebelum mengajukan KUR, pastikan Anda memahami ketentuan berikut:
Surat keterangan usaha dari desa untuk KUR adalah dokumen penting yang wajib Anda siapkan saat mengajukan pinjaman KUR BRI. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda bisa mendapatkan surat ini dengan mudah dan memperlancar proses pengajuan pinjaman. Pastikan semua dokumen lengkap dan usaha Anda aktif agar peluang disetujui lebih besar. Semoga artikel ini membantu Anda sukses mendapatkan KUR BRI!
