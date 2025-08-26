Cara Membuat Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI: Panduan Lengkap & Mudah

Cara membuat surat keterangan usaha.(Dok. MI)

PUNYA usaha kecil dan ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI)? Salah satu dokumen penting yang harus kamu siapkan adalah Surat Keterangan Usaha (SKU). Surat ini membuktikan bahwa usahamu legal dan berjalan.

Dalam artikel ini, kami akan memandu kamu langkah demi langkah tentang cara membuat surat keterangan usaha untuk KUR BRI dengan mudah, plus syarat dan contoh formatnya. Yuk, simak!

Apa Itu Surat Keterangan Usaha (SKU)?

Surat Keterangan Usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh RT/RW, kelurahan, atau kecamatan. Surat ini menyatakan bahwa kamu benar-benar memiliki usaha di lokasi tertentu. SKU sangat penting untuk pengajuan KUR BRI karena bank perlu memastikan usahamu aktif dan layak mendapat pinjaman. Dengan memiliki SKU, kamu juga bisa mengurus izin lain, seperti NPWP atau perubahan tarif listrik untuk bisnis.

Syarat Membuat Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI

Sebelum memulai proses pembuatan SKU, pastikan kamu menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik usaha yang masih berlaku.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Surat pengantar dari RT/RW setempat.

Formulir permohonan SKU (biasanya disediakan di kelurahan).

Foto lokasi usaha (opsional, tergantung kebijakan kelurahan).

Surat pernyataan tidak berjualan di trotoar atau badan jalan (jika diminta).

Surat perjanjian sewa tempat usaha dan KTP pemilik tempat (jika usaha di lokasi sewa).

Pastikan semua dokumen asli juga dibawa untuk verifikasi. Proses ini biasanya gratis, tapi di beberapa daerah mungkin ada biaya administrasi sukarela.

Langkah-Langkah Membuat Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI

Berikut adalah cara membuat SKU secara offline dan online. Pilih metode yang paling cocok untukmu!

1. Cara Membuat SKU Secara Offline

Proses offline dilakukan dengan mendatangi RT/RW dan kelurahan. Ikuti langkah-langkah ini:

Datangi RT/RW Setempat

Kunjungi ketua RT/RW di wilayah usahamu. Sampaikan bahwa kamu ingin membuat surat pengantar untuk SKU. Bawa KTP asli, fotokopi KTP, dan fotokopi KK. Biasanya, RT akan meminta foto usaha sebagai bukti. Minta Surat Pengantar RT/RW

Ketua RT akan membuat surat pengantar, lalu minta tanda tangan ketua RW dan stempel pengesahan. Surat ini membuktikan bahwa kamu tinggal dan berusaha di wilayah tersebut. Kunjungi Kantor Kelurahan

Bawa surat pengantar RT/RW, KTP, KK, dan dokumen lain ke kelurahan. Isi formulir permohonan SKU yang disediakan. Petugas kelurahan akan memproses dan membuat SKU. Pengesahan di Kecamatan (Jika Diperlukan)

Untuk usaha tertentu, SKU perlu ditandatangani camat dan distempel kecamatan. Bawa SKU dari kelurahan ke kantor kecamatan untuk pengesahan. Ambil SKU

Setelah semua proses selesai, SKU siap digunakan untuk pengajuan KUR BRI.

2. Cara Membuat SKU Secara Online

Jika tidak punya waktu ke kelurahan, kamu bisa mengurus SKU melalui situs OSS (Online Single Submission). Berikut caranya:

Kunjungi Situs OSS

Buka browser dan akses https://oss.go.id. Jika belum punya akun, daftar dengan memasukkan nomor ponsel dan email. Isi Data Usaha

Pilih jenis usaha (UMK atau non-UMK) dan isi data usaha secara lengkap, seperti nama, alamat, dan jenis usaha. Verifikasi dan Unduh SKU

Setelah data diverifikasi, sistem akan menghasilkan SKU yang bisa kamu unduh dan cetak untuk pengajuan KUR BRI.

Contoh Format Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI

Berikut adalah contoh sederhana SKU yang bisa kamu gunakan sebagai referensi:

SURAT KETERANGAN USAHA Nomor: [Nomor Surat] Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa [Nama Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten], dengan ini menerangkan bahwa: Nama: [Nama Pemilik Usaha] No. KTP: [Nomor KTP] Alamat: [Alamat Lengkap] Pekerjaan: Wiraswasta Adalah benar memiliki usaha sebagai berikut: Bidang Usaha: [Misal: Perdagangan] Jenis Usaha: [Misal: Toko Kelontong] Alamat Usaha: [Alamat Usaha] Sejak Tahun: [Tahun Mulai Usaha] Surat ini dibuat untuk keperluan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. [Tempat], [Tanggal] Kepala Desa [Nama Desa] [Tanda Tangan dan Stempel] [Nama Kepala Desa]

Tips Agar Pengajuan KUR BRI Berhasil

Selain SKU, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memperlancar pengajuan KUR BRI:

Lengkapi Dokumen Lain : Selain SKU, siapkan dokumen seperti NPWP (jika pinjaman di atas Rp50 juta), rencana usaha, dan catatan keuangan.

: Selain SKU, siapkan dokumen seperti NPWP (jika pinjaman di atas Rp50 juta), rencana usaha, dan catatan keuangan. Pastikan Usaha Aktif : Bank akan mengevaluasi kelayakan usahamu. Pastikan usaha sudah berjalan minimal 6 bulan.

: Bank akan mengevaluasi kelayakan usahamu. Pastikan usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Hindari Masalah Kredit : Pastikan kamu tidak punya kredit macet di bank lain. Jika ada, lampirkan surat keterangan lunas.

: Pastikan kamu tidak punya kredit macet di bank lain. Jika ada, lampirkan surat keterangan lunas. Konsultasi ke Bank BRI: Kunjungi cabang BRI terdekat untuk memastikan semua syarat terpenuhi.

Manfaat KUR BRI untuk Usahamu

KUR BRI menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah (mulai dari 6% per tahun) dan plafon hingga Rp100 juta untuk usaha mikro. Dengan modal ini, kamu bisa mengembangkan usaha, membeli peralatan baru, atau menambah stok barang. Proses pengajuannya juga mudah, apalagi jika dokumen seperti SKU sudah lengkap.

Kesimpulan

Membuat Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI tidaklah sulit. Dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa mendapatkan SKU dalam waktu singkat. Baik secara offline maupun online, pastikan semua data yang kamu berikan benar dan lengkap.

Dengan SKU yang sah, pengajuan KUR BRI akan lebih mudah, dan usahamu bisa berkembang lebih cepat. Semoga panduan ini membantu! Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar atau hubungi cabang BRI terdekat. (Z-10)