Cara Membuat Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI: Panduan Lengkap & Mudah

PUNYA usaha kecil dan ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI)? Salah satu dokumen penting yang harus kamu siapkan adalah Surat Keterangan Usaha (SKU). Surat ini membuktikan bahwa usahamu legal dan berjalan.
Dalam artikel ini, kami akan memandu kamu langkah demi langkah tentang cara membuat surat keterangan usaha untuk KUR BRI dengan mudah, plus syarat dan contoh formatnya. Yuk, simak!
Surat Keterangan Usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh RT/RW, kelurahan, atau kecamatan. Surat ini menyatakan bahwa kamu benar-benar memiliki usaha di lokasi tertentu. SKU sangat penting untuk pengajuan KUR BRI karena bank perlu memastikan usahamu aktif dan layak mendapat pinjaman. Dengan memiliki SKU, kamu juga bisa mengurus izin lain, seperti NPWP atau perubahan tarif listrik untuk bisnis.
Sebelum memulai proses pembuatan SKU, pastikan kamu menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
Pastikan semua dokumen asli juga dibawa untuk verifikasi. Proses ini biasanya gratis, tapi di beberapa daerah mungkin ada biaya administrasi sukarela.
Berikut adalah cara membuat SKU secara offline dan online. Pilih metode yang paling cocok untukmu!
Proses offline dilakukan dengan mendatangi RT/RW dan kelurahan. Ikuti langkah-langkah ini:
Jika tidak punya waktu ke kelurahan, kamu bisa mengurus SKU melalui situs OSS (Online Single Submission). Berikut caranya:
Berikut adalah contoh sederhana SKU yang bisa kamu gunakan sebagai referensi:
SURAT KETERANGAN USAHA Nomor: [Nomor Surat] Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa [Nama Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten], dengan ini menerangkan bahwa: Nama: [Nama Pemilik Usaha] No. KTP: [Nomor KTP] Alamat: [Alamat Lengkap] Pekerjaan: Wiraswasta Adalah benar memiliki usaha sebagai berikut: Bidang Usaha: [Misal: Perdagangan] Jenis Usaha: [Misal: Toko Kelontong] Alamat Usaha: [Alamat Usaha] Sejak Tahun: [Tahun Mulai Usaha] Surat ini dibuat untuk keperluan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. [Tempat], [Tanggal] Kepala Desa [Nama Desa] [Tanda Tangan dan Stempel] [Nama Kepala Desa]
Selain SKU, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memperlancar pengajuan KUR BRI:
KUR BRI menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah (mulai dari 6% per tahun) dan plafon hingga Rp100 juta untuk usaha mikro. Dengan modal ini, kamu bisa mengembangkan usaha, membeli peralatan baru, atau menambah stok barang. Proses pengajuannya juga mudah, apalagi jika dokumen seperti SKU sudah lengkap.
Membuat Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI tidaklah sulit. Dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa mendapatkan SKU dalam waktu singkat. Baik secara offline maupun online, pastikan semua data yang kamu berikan benar dan lengkap.
Dengan SKU yang sah, pengajuan KUR BRI akan lebih mudah, dan usahamu bisa berkembang lebih cepat. Semoga panduan ini membantu! Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar atau hubungi cabang BRI terdekat. (Z-10)
