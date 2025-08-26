Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Daftar Lengkap SPKLU di Bogor 2025: Lokasi & Informasi Terbaru

Media Indonesia
26/8/2025 22:20
Daftar Lengkap SPKLU di Bogor 2025: Lokasi & Informasi Terbaru
Pegawai PLN menunjukkan alat pengisian ulang daya untuk baterai mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.)

Kendaraan listrik semakin populer di Bogor karena ramah lingkungan dan hemat biaya. Untuk mendukung mobilitas Anda, kami sajikan daftar lengkap SPKLU Bogor (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang tersedia hingga tahun 2025. Artikel ini memuat informasi lokasi, jenis charger, dan cara akses SPKLU dengan mudah.

Mengapa SPKLU di Bogor Penting?

SPKLU Bogor mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, pengguna kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, tak perlu khawatir kehabisan daya. PLN dan Pemerintah Kota Bogor terus menambah fasilitas, termasuk SPKLU khusus untuk angkot listrik ALIBO.

Daftar Lokasi SPKLU di Bogor

Berikut adalah daftar lengkap SPKLU di Bogor berdasarkan informasi terbaru:

  1. PLN UP3 Bogor - Jl. Raya Pajajaran No. 233, Bantarjati, Bogor Utara
    • Jenis: Ultra Fast Charging (UFC), 200 kW
    • Fitur: Dua nozzle, pengisian simultan, waktu 30 menit untuk baterai 80 kWh
    • Akses: PLN Mobile atau CHARGE.IN
  2. PLN ULP Cipayung - Jl. Raya Puncak, Megamendung
    • Jenis: Non-UFC
    • Fitur: Konverter gratis untuk motor listrik
  3. PLN ULP Bogor Kota / Prima Pakuan - Jl. Kapten Muslihat No. 2
    • Jenis: Non-UFC
    • Fitur: Mendukung roda dua dan empat
  4. PLN ULP Bogor Barat - Jl. Raya Kemang KM. 18
    • Jenis: Non-UFC
    • Fitur: Konverter tersedia
  5. PLN ULP Leuwiliang - Jl. Raya Girimulya KM. 17, Cibungbulang
    • Jenis: Non-UFC
    • Fitur: Mendukung motor listrik
  6. PLN ULP Jasinga - Jl. Raya Cigudeg No. 24, Bunar
    • Jenis: Non-UFC
    • Fitur: Konverter gratis
  7. Balai Kota Bogor - Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Paledang
    • Jenis: Non-UFC, khusus roda empat
    • Fitur: Akses mudah di pusat kota
  8. Alun-Alun Kota Bogor - Jl. Kapten Muslihat No. 17 A
    • Jenis: Non-UFC, khusus roda empat
    • Fitur: Lokasi strategis
  9. Istana Kepresidenan Bogor
    • Jenis: Non-UFC
    • Fitur: Akses terbatas, hubungi pihak terkait
  10. Rest Area KM 38B Tol Jagorawi
    • Jenis: SPKLU Center, Ultra Fast Charging
    • Fitur: Dirancang untuk pemudik, teknologi pengisian cepat
  11. SPKLU Khusus ALIBO - Lokasi di PLN UP3 Bogor
    • Jenis: Khusus angkot listrik
    • Fitur: Mendukung uji coba ALIBO hingga Juli 2024

Cara Menggunakan SPKLU di Bogor

Untuk mengisi daya di SPKLU Bogor, ikuti langkah berikut:

  1. Unduh aplikasi PLN Mobile atau CHARGE.IN.
  2. Cari lokasi SPKLU terdekat melalui fitur Electric Vehicle di aplikasi.
  3. Untuk motor listrik, pinjam konverter gratis di kantor PLN (jika tersedia).
  4. Ikuti petunjuk di aplikasi untuk memulai pengisian daya.

Biaya pengisian di SPKLU sekitar Rp2.400-Rp2.500 per kWh, hampir sama dengan pengisian di rumah, tetapi lebih praktis karena tidak perlu parkir atau menunggu lama.

Tips Menggunakan SPKLU dengan Efisien

  • Periksa jam operasional SPKLU, karena beberapa lokasi memiliki waktu terbatas.
  • Gunakan SPKLU UFC untuk pengisian cepat jika Anda sedang terburu-buru.
  • Hindari parkir di area SPKLU jika tidak sedang mengisi daya.
  • Pantau status baterai kendaraan Anda untuk merencanakan pengisian.

Keunggulan Kendaraan Listrik di Bogor

Menggunakan kendaraan listrik di Bogor memberikan banyak manfaat, seperti:

  • Hemat Biaya: Biaya operasional lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.
  • Ramah Lingkungan: Mengurangi emisi karbon.
  • Bebas Ganjil Genap: Bebas aturan lalu lintas tertentu.
  • Akses Mudah: SPKLU Bogor tersebar di lokasi strategis.

Dengan daftar lengkap SPKLU Bogor ini, Anda bisa bepergian tanpa khawatir kehabisan daya. Dukung transisi energi hijau dan nikmati kemudahan kendaraan listrik di Kota Bogor!



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved