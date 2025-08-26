Daftar Lengkap SPKLU di Bogor 2025: Lokasi & Informasi Terbaru
Media Indonesia
26/8/2025 22:20
Kendaraan listrik semakin populer di Bogor karena ramah lingkungan dan hemat biaya. Untuk mendukung mobilitas Anda, kami sajikan daftar lengkap SPKLU Bogor (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang tersedia hingga tahun 2025. Artikel ini memuat informasi lokasi, jenis charger, dan cara akses SPKLU dengan mudah.
Mengapa SPKLU di Bogor Penting?
SPKLU Bogor mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, pengguna kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, tak perlu khawatir kehabisan daya. PLN dan Pemerintah Kota Bogor terus menambah fasilitas, termasuk SPKLU khusus untuk angkot listrik ALIBO.
Daftar Lokasi SPKLU di Bogor
Berikut adalah daftar lengkap SPKLU di Bogor berdasarkan informasi terbaru:
PLN UP3 Bogor - Jl. Raya Pajajaran No. 233, Bantarjati, Bogor Utara
Jenis: Ultra Fast Charging (UFC), 200 kW
Fitur: Dua nozzle, pengisian simultan, waktu 30 menit untuk baterai 80 kWh
Akses: PLN Mobile atau CHARGE.IN
PLN ULP Cipayung - Jl. Raya Puncak, Megamendung
Jenis: Non-UFC
Fitur: Konverter gratis untuk motor listrik
PLN ULP Bogor Kota / Prima Pakuan - Jl. Kapten Muslihat No. 2
Jenis: Non-UFC
Fitur: Mendukung roda dua dan empat
PLN ULP Bogor Barat - Jl. Raya Kemang KM. 18
Jenis: Non-UFC
Fitur: Konverter tersedia
PLN ULP Leuwiliang - Jl. Raya Girimulya KM. 17, Cibungbulang
Jenis: Non-UFC
Fitur: Mendukung motor listrik
PLN ULP Jasinga - Jl. Raya Cigudeg No. 24, Bunar
Jenis: Non-UFC
Fitur: Konverter gratis
Balai Kota Bogor - Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Paledang
Jenis: Non-UFC, khusus roda empat
Fitur: Akses mudah di pusat kota
Alun-Alun Kota Bogor - Jl. Kapten Muslihat No. 17 A
Jenis: Non-UFC, khusus roda empat
Fitur: Lokasi strategis
Istana Kepresidenan Bogor
Jenis: Non-UFC
Fitur: Akses terbatas, hubungi pihak terkait
Rest Area KM 38B Tol Jagorawi
Jenis: SPKLU Center, Ultra Fast Charging
Fitur: Dirancang untuk pemudik, teknologi pengisian cepat
SPKLU Khusus ALIBO - Lokasi di PLN UP3 Bogor
Jenis: Khusus angkot listrik
Fitur: Mendukung uji coba ALIBO hingga Juli 2024
Cara Menggunakan SPKLU di Bogor
Untuk mengisi daya di SPKLU Bogor, ikuti langkah berikut:
Unduh aplikasi PLN Mobile atau CHARGE.IN.
Cari lokasi SPKLU terdekat melalui fitur Electric Vehicle di aplikasi.
Untuk motor listrik, pinjam konverter gratis di kantor PLN (jika tersedia).
Ikuti petunjuk di aplikasi untuk memulai pengisian daya.
Biaya pengisian di SPKLU sekitar Rp2.400-Rp2.500 per kWh, hampir sama dengan pengisian di rumah, tetapi lebih praktis karena tidak perlu parkir atau menunggu lama.
Tips Menggunakan SPKLU dengan Efisien
Periksa jam operasional SPKLU, karena beberapa lokasi memiliki waktu terbatas.
Gunakan SPKLU UFC untuk pengisian cepat jika Anda sedang terburu-buru.
Hindari parkir di area SPKLU jika tidak sedang mengisi daya.
Pantau status baterai kendaraan Anda untuk merencanakan pengisian.
Keunggulan Kendaraan Listrik di Bogor
Menggunakan kendaraan listrik di Bogor memberikan banyak manfaat, seperti:
Hemat Biaya: Biaya operasional lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.
Ramah Lingkungan: Mengurangi emisi karbon.
Bebas Ganjil Genap: Bebas aturan lalu lintas tertentu.
Akses Mudah: SPKLU Bogor tersebar di lokasi strategis.
Dengan daftar lengkap SPKLU Bogor ini, Anda bisa bepergian tanpa khawatir kehabisan daya. Dukung transisi energi hijau dan nikmati kemudahan kendaraan listrik di Kota Bogor!