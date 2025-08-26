Daftar Lengkap SPKLU di Bogor 2025: Lokasi & Informasi Terbaru

Pegawai PLN menunjukkan alat pengisian ulang daya untuk baterai mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.)

Kendaraan listrik semakin populer di Bogor karena ramah lingkungan dan hemat biaya. Untuk mendukung mobilitas Anda, kami sajikan daftar lengkap SPKLU Bogor (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang tersedia hingga tahun 2025. Artikel ini memuat informasi lokasi, jenis charger, dan cara akses SPKLU dengan mudah.

Mengapa SPKLU di Bogor Penting?

SPKLU Bogor mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, pengguna kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, tak perlu khawatir kehabisan daya. PLN dan Pemerintah Kota Bogor terus menambah fasilitas, termasuk SPKLU khusus untuk angkot listrik ALIBO.

Daftar Lokasi SPKLU di Bogor

Berikut adalah daftar lengkap SPKLU di Bogor berdasarkan informasi terbaru:

PLN UP3 Bogor - Jl. Raya Pajajaran No. 233, Bantarjati, Bogor Utara Jenis: Ultra Fast Charging (UFC), 200 kW

Fitur: Dua nozzle, pengisian simultan, waktu 30 menit untuk baterai 80 kWh

Akses: PLN Mobile atau CHARGE.IN PLN ULP Cipayung - Jl. Raya Puncak, Megamendung Jenis: Non-UFC

Fitur: Konverter gratis untuk motor listrik PLN ULP Bogor Kota / Prima Pakuan - Jl. Kapten Muslihat No. 2 Jenis: Non-UFC

Fitur: Mendukung roda dua dan empat PLN ULP Bogor Barat - Jl. Raya Kemang KM. 18 Jenis: Non-UFC

Fitur: Konverter tersedia PLN ULP Leuwiliang - Jl. Raya Girimulya KM. 17, Cibungbulang Jenis: Non-UFC

Fitur: Mendukung motor listrik PLN ULP Jasinga - Jl. Raya Cigudeg No. 24, Bunar Jenis: Non-UFC

Fitur: Konverter gratis Balai Kota Bogor - Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Paledang Jenis: Non-UFC, khusus roda empat

Fitur: Akses mudah di pusat kota Alun-Alun Kota Bogor - Jl. Kapten Muslihat No. 17 A Jenis: Non-UFC, khusus roda empat

Fitur: Lokasi strategis Istana Kepresidenan Bogor Jenis: Non-UFC

Fitur: Akses terbatas, hubungi pihak terkait Rest Area KM 38B Tol Jagorawi Jenis: SPKLU Center, Ultra Fast Charging

Fitur: Dirancang untuk pemudik, teknologi pengisian cepat SPKLU Khusus ALIBO - Lokasi di PLN UP3 Bogor Jenis: Khusus angkot listrik

Fitur: Mendukung uji coba ALIBO hingga Juli 2024

Cara Menggunakan SPKLU di Bogor

Untuk mengisi daya di SPKLU Bogor, ikuti langkah berikut:

Unduh aplikasi PLN Mobile atau CHARGE.IN. Cari lokasi SPKLU terdekat melalui fitur Electric Vehicle di aplikasi. Untuk motor listrik, pinjam konverter gratis di kantor PLN (jika tersedia). Ikuti petunjuk di aplikasi untuk memulai pengisian daya.

Biaya pengisian di SPKLU sekitar Rp2.400-Rp2.500 per kWh, hampir sama dengan pengisian di rumah, tetapi lebih praktis karena tidak perlu parkir atau menunggu lama.

Tips Menggunakan SPKLU dengan Efisien

Periksa jam operasional SPKLU, karena beberapa lokasi memiliki waktu terbatas.

Gunakan SPKLU UFC untuk pengisian cepat jika Anda sedang terburu-buru.

Hindari parkir di area SPKLU jika tidak sedang mengisi daya.

Pantau status baterai kendaraan Anda untuk merencanakan pengisian.

Keunggulan Kendaraan Listrik di Bogor

Menggunakan kendaraan listrik di Bogor memberikan banyak manfaat, seperti:

Hemat Biaya : Biaya operasional lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.

: Biaya operasional lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Ramah Lingkungan : Mengurangi emisi karbon.

: Mengurangi emisi karbon. Bebas Ganjil Genap : Bebas aturan lalu lintas tertentu.

: Bebas aturan lalu lintas tertentu. Akses Mudah: SPKLU Bogor tersebar di lokasi strategis.

Dengan daftar lengkap SPKLU Bogor ini, Anda bisa bepergian tanpa khawatir kehabisan daya. Dukung transisi energi hijau dan nikmati kemudahan kendaraan listrik di Kota Bogor!