Pucuk Baru Cheil Indonesia Fokus Pertumbuhan Digital dan Portofolio Klien

Cheil Indonesia resmi menunjuk Iqbal Zakky Hasbianto sebagai Digital Account Lead baru.(Dok Cheil Indonesia)

CHEIL Indonesia resmi menunjuk Iqbal Zakky Hasbianto sebagai Digital Account Lead yang efektif berlaku mulai Agustus 2025. Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mempercepat diversifikasi portofolio klien sekaligus memperkuat pertumbuhan digital di tengah lanskap pemasaran yang terus berevolusi di Asia Tenggara.

Dengan lebih dari satu dekade pengalaman di bidang pemasaran dan komunikasi, Iqbal memiliki rekam jejak yang kuat dalam mendorong pertumbuhan merek, mengembangkan strategi digital, serta menjalankan kampanye berdampak tinggi lintas industri.

Dalam peran barunya sebagai Digital Account Lead, Iqbal bertanggung jawab memperluas sekaligus memperdalam portofolio klien Cheil Indonesia. Pendekatannya yang memadukan strategi pemasaran terintegrasi dengan wawasan berbasis data diharapkan mampu memperkuat keunggulan kompetitif agensi serta menghadirkan pengalaman merek yang relevan di pasar Asia Tenggara yang dinamis.

“Iqbal memiliki pola pikir strategis, pemahaman mendalam tentang ekosistem digital, serta semangat kewirausahaan yang sejalan dengan visi kami untuk memperluas dan mendiversifikasi bisnis Cheil Indonesia. Kami percaya kepemimpinannya tidak hanya akan memperkuat kapabilitas digital kami, tetapi juga menginspirasi pemikiran segar yang mendorong pertumbuhan bermakna bagi klien," ujar CEO Cheil Indonesia, Joo Hwan Kim, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (26/8).

Iqbal sendiri menyampaikan antusiasmenya untuk berkontribusi di Cheil Indonesia. Ia mengatakan bahwa kekuatan Cheil Indonesia terletak pada kemampuannya mengintegrasikan brand experience, digital, dan solusi commerce dalam satu atap, termasuk layanan B2B Digital Services yang sangat spesialis dan unik di Indonesia.

"Di era digital-first ini, pendekatan terintegrasi memungkinkan kami tidak hanya menghadirkan kampanye berdampak, tetapi juga hasil bisnis yang terukur bagi klien. Saya sangat bersemangat untuk membangun strategi yang mendorong engagement sekaligus performa lintas industri,” pungkasnya. (E-4)