Lebih Baik myBCA atau BCA Mobile? Kenali Perbedaannya untuk Pilihan Terbaik

Ilustrasi mobil banking.(Freepik)

MEMILIH aplikasi perbankan yang tepat sangat penting untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Dua aplikasi populer dari BCA, yaitu myBCA dan BCA Mobile, sering menjadi pilihan nasabah. Namun, mana yang lebih baik, myBCA atau BCA Mobile? Artikel ini akan membahas perbedaan keduanya secara jelas dan sederhana, sehingga Anda bisa menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhan.

Apa Itu BCA Mobile?

BCA Mobile adalah aplikasi mobile banking yang diluncurkan pada tahun 2011. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan transaksi perbankan seperti transfer, cek saldo, dan pembayaran. BCA Mobile memiliki antarmuka sederhana yang cocok untuk pengguna yang menginginkan kemudahan dalam transaksi dasar. Namun, aplikasi ini hanya dapat terkoneksi dengan satu rekening BCA.

Fitur Utama BCA Mobile

Transfer antar rekening BCA dan bank lain.

Cek saldo dan mutasi rekening.

Pembayaran tagihan, seperti listrik, air, dan telepon.

Fitur QRIS untuk pembayaran cepat.

Layanan Flazz untuk cek saldo kartu elektronik.

Pengambilan uang tunai tanpa kartu di ATM BCA.

Dengan fitur-fitur ini, BCA Mobile sangat cocok untuk kebutuhan transaksi harian yang sederhana. Antarmukanya yang mudah dipahami membuatnya ideal untuk pengguna dari berbagai usia, termasuk yang baru belajar mobile banking.

Apa Itu myBCA?

myBCA adalah platform digital terbaru dari BCA yang diperkenalkan pada tahun 2021. Aplikasi ini merupakan versi yang lebih modern dan canggih dibandingkan BCA Mobile. Salah satu keunggulan utama myBCA adalah kemampuannya untuk mengakses lebih dari satu rekening dengan satu BCA ID, sehingga lebih fleksibel untuk nasabah dengan banyak rekening atau produk BCA.

Fitur Unggulan myBCA

Akses multi-rekening dengan satu BCA ID.

Keamanan dengan teknologi biometrik wajah.

Mutasi rekening hingga lima tahun ke belakang.

Financial diary untuk melacak arus kas.

Layanan Paylater dan transfer valuta asing.

Fitur wealth management untuk investasi.

myBCA menawarkan pengalaman perbankan yang lebih lengkap dan modern, cocok untuk pengguna yang ingin mengelola keuangan secara menyeluruh dalam satu aplikasi.

Perbandingan Limit Transaksi

Salah satu pertimbangan penting dalam memilih antara myBCA atau BCA Mobile adalah limit transaksi. Berikut adalah perbandingan limit transfer per hari berdasarkan informasi resmi:

Transfer ke sesama BCA (kecuali rekening sendiri): Gabungan limit harian per BCA ID adalah Rp300 juta untuk kedua aplikasi.

Gabungan limit harian per BCA ID adalah Rp300 juta untuk kedua aplikasi. Transfer ke bank lain: Limit gabungan harian per BCA ID adalah Rp150 juta untuk kedua aplikasi.

Meskipun limitnya sama, myBCA lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk mengelola beberapa rekening, sedangkan BCA Mobile terbatas pada satu rekening.

Kelebihan dan Kekurangan BCA Mobile

Kelebihan:

Antarmuka sederhana, mudah digunakan untuk pemula.

Cocok untuk transaksi dasar sehari-hari.

Stabil dan jarang mengalami gangguan.

Kekurangan:

Hanya mendukung satu rekening.

Fitur lebih terbatas dibandingkan myBCA.

Kelebihan dan Kekurangan myBCA

Kelebihan:

Mendukung akses multi-rekening.

Fitur lebih lengkap, seperti wealth management dan mutasi jangka panjang.

Keamanan biometrik yang lebih canggih.

Kekurangan:

Antarmuka mungkin terasa lebih rumit bagi pengguna baru.

Beberapa pengguna melaporkan masalah lupa kata sandi yang menyebabkan akun terblokir.

Mana yang Lebih Baik: myBCA atau BCA Mobile?

Pilihan antara myBCA atau BCA Mobile tergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda hanya membutuhkan aplikasi untuk transaksi sederhana seperti transfer atau pembayaran tagihan, BCA Mobile sudah cukup dengan antarmuka yang ramah pengguna. Namun, jika Anda memiliki lebih dari satu rekening atau ingin fitur canggih seperti financial diary dan wealth management, myBCA adalah pilihan yang lebih baik.

Untuk nasabah yang ingin beralih dari BCA Mobile ke myBCA, prosesnya mudah tanpa perlu membuka rekening baru. Cukup unduh aplikasi myBCA, daftar dengan BCA ID, dan lakukan verifikasi KTP serta wajah.

Tips Memilih Aplikasi yang Tepat

Pertimbangkan jumlah rekening yang Anda miliki. Jika lebih dari satu, pilih myBCA.

Jika Anda lebih nyaman dengan aplikasi sederhana, BCA Mobile adalah pilihan yang tepat.

Pastikan perangkat Anda mendukung fitur biometrik jika memilih myBCA.

Gunakan kedua aplikasi bersamaan jika Anda ingin fleksibilitas maksimal.

Kesimpulan

Baik myBCA maupun BCA Mobile memiliki keunggulan masing-masing. BCA Mobile unggul dalam kesederhanaan, sedangkan myBCA menawarkan fitur modern dan fleksibilitas untuk mengelola beberapa rekening.

Dengan memahami perbedaan fitur, limit, dan kebutuhan Anda, Anda dapat menentukan mana yang lebih baik: myBCA atau BCA Mobile. Pilih aplikasi yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan perbankan Anda untuk pengalaman transaksi yang optimal. (Z-10)