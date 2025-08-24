Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Heryadi
24/8/2025 23:01
Didukung PNM, Ibunda Dhika Aura Farming Kian Berdaya
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Rani Ridawati, nasabah PNM Mekaar asal Riau.(Dok.PNM )

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendampingi perempuan prasejahtera melalui program pemberdayaan usaha ultra mikro. Dukungan ini salah satunya dirasakan Rani Ridawati, nasabah PNM Mekaar asal Riau, yang merupakan ibu dari Rayyan Arkan Dikha, seorang penari pacu jalur yang sempat viral.

Rani menjalankan usaha minuman segar seperti jus di sekitar arena perlombaan pacu jalur. Sejak 2017, ia menjadi bagian dari keluarga besar PNM melalui pembiayaan Mekaar. Melihat semangat dan konsistensinya, PNM memberikan tambahan bantuan berupa gerobak dan perlengkapan usaha agar Rani dapat mengembangkan usahanya lebih baik.

"Terimakasih kepada PNM yang telah membantu usaha kami. Dengan adanya  bantuan ini kami sangat  terbantu sekali untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Rani. 

Baginya, dukungan PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan perusahaan bukan sekadar modal, melainkan pendampingan yang menyertai perjuangan nasabah dalam mengembangkan usaha. “PNM percaya setiap perjuangan layak ditemani. Seperti Ibu Rani, semangatnya membangun usaha sekaligus mendukung anaknya  berprestasi adalah contoh nyata bagaimana pemberdayaan dapat memberi dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Arief.

Melalui kisah Rani, PNM ingin menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal menumbuhkan usaha, tetapi juga mengangkat harkat keluarga agar mampu berdiri lebih kuat dan percayadiri. PNM meyakini setiap langkah kecil nasabah menuju kemandirian akan menjadi bagian dari  perubahan besar, melahirkan generasi yang lebih berdaya, serta mendorong tumbuh bersama menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Mengusung hastag #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa tahun lalu bertajuk #CariTauLangkahBaru demi memperluas dampak dan membina nasabah unggulan agar semakin berkembang. (E-2)

 

 

 



