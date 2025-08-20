Dukungan Finansial Bagi Remaja di Rusunawa Marunda

Bantuan donasi dan edukasi keuangan di Rusun Marunda.(Dok Pluang)

PLUANG, aplikasi trading kripto dan saham Amerika Serikat (AS) di Indonesia, berkolaborasi dengan content creator sekaligus entrepreneur ternama, Supercoolben, yang juga lebih dikenal lewat persona media sosialnya sebagai Bobby Saputra, memberikan dukungan finansial bagi remaja kurang mampu yang tinggal di Rusunawa Marunda melalui Yayasan Meek Nusantara. Melalui inisiatif ini, para penerima manfaat mendapatkan dukungan finansial untuk mengembangkan berbagai keterampilan diri yang sesuai dengan impian mereka, seperti pelatihan vokasi, pelatihan olahraga futsal, serta kursus komputer hingga bahasa Inggris.



Sumbangan finansial khusus juga diberikan bagi orangtua para remaja agar dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan bergizi.



Selain bantuan materi, mereka juga diperkenalkan pada teknik-teknik dasar investasi melalui aplikasi Pluang, dengan berinvestasi pada kelas aset seperti Emas, Saham AS dan ETF, Reksa dana, serta kripto. Para remaja ini juga belajar secara langsung cara berinvestasi dan trading untuk membangun masa depan mereka, mengingat aplikasi Pluang memungkinkan investasi dengan nominal sangat terjangkau, mulai dari $1 untuk saham dan ETF Amerika Serikat dan Rp10.000 untuk emas dan aset kripto.



“Dengan total donasi sebesar Rp200 juta, program ini menjangkau 20 penerima manfaat yang telah dipilih secara saksama melalui proses kurasi ketat oleh Yayasan Meek Nusantara dan Pluang,” ujar Direktur Pemasaran dan Komersial Pluang Andreas Agung Hendrawan dalam keterangan resmi.



Pihaknya berharap inisiatif ini memberikan dampak langsung dan membuka peluang baru bagi para remaja, sekaligus memicu efek domino yang kuat menuju perubahan dan pemberdayaan di masa depan.



Selain literasi keuangan, Pluang juga bekerja sama dengan SuperCoolBen untuk membekali para remaja terpilih dengan pelatihan media sosial yang relevan dengan kebutuhan dunia digital saat ini. Dalam sesi tersebut, Ben memberikan tips membangun eksistensi di media sosial, serta tetap konsisten di hari-hari awal. Inisiatif ini dianggap bukan sekadar aksi sosial, tetapi bagian dari perjalanan panjang Yayasan Meek Nusantara dalam membina dan membangun lingkungan positif bagi para remaja di Rusunawa Marunda, salah satu wilayah yang selama bertahun-tahun kerap diasosiasikan dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi, mulai dari putus sekolah, keterbatasan akses, hingga kedekatannya dengan lingkaran kriminalitas dan isu judi online (judol).



Yayasan Meek Nusantara pertama kali hadir di Rusunawa Marunda sekitar 12 tahun lalu. Saat itu kondisi lingkungan sangat memprihatinkan. Fasilitas minim, dan banyak anak muda tumbuh tanpa bimbingan maupun arahan. Namun dengan semangat inklusi dan pemberdayaan, yayasan ini perlahan membangun ekosistem yang lebih sehat dan penuh harapan melalui berbagai program pendidikan informal, mentoring, dan kegiatan komunitas. Meski tantangan belum sepenuhnya hilang, perubahan sudah mulai terasa.



“Kami ingin memberikan para remaja ini lebih dari sekadar bantuan finansial dan memberikan mereka arah, harapan, dan kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri,” ujar Ketua Divisi Pendidikan Meek Junita Ciputra.



Acara ini juga didukung dan dihadiri oleh Andi Muhammad Jufri selaku Tenaga Ahli Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut.



“Kami menghargai kolaborasi serta inisiatif yang berdampak ini, yang tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga mengusung pendekatan jangka panjang," tutupnya. (E-4)