Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri, BRI, BNI, BCA: Mudah & Cepat!

Lupa bawa kartu ATM? Jangan khawatir! Sekarang, kamu bisa tarik tunai tanpa kartu Mandiri, BRI, BNI, atau BCA dengan mudah lewat aplikasi mobile banking. Fitur ini sangat membantu saat kartu ketinggalan atau hilang, dan prosesnya cepat serta aman. Yuk, simak langkah-langkahnya di bawah ini!

Apa Itu Tarik Tunai Tanpa Kartu?

Tarik tunai tanpa kartu adalah layanan perbankan yang memungkinkan kamu mengambil uang di ATM tanpa kartu debit. Cukup gunakan aplikasi mobile banking dari bank seperti Mandiri, BRI, BNI, atau BCA untuk mendapatkan kode transaksi. Kode ini digunakan di ATM untuk menarik uang. Praktis, bukan?

Keuntungan Tarik Tunai Tanpa Kartu

Tidak perlu bawa kartu, cukup pakai ponsel. Aman: Kode transaksi bersifat rahasia dan hanya berlaku sementara.

Kode transaksi bersifat rahasia dan hanya berlaku sementara. Cepat: Proses selesai dalam hitungan menit.

Proses selesai dalam hitungan menit. Mengurangi Risiko: Tidak khawatir kartu tertelan atau hilang.

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu untuk Setiap Bank

Berikut panduan lengkap cara tarik tunai tanpa kartu Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Pastikan kamu sudah mengaktifkan mobile banking di ponselmu!

1. Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri

Untuk nasabah Bank Mandiri, kamu bisa menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri untuk tarik tunai tanpa kartu. Ikuti langkah-langkah berikut:

Buka aplikasi Livin’ by Mandiri dan login. Pilih menu “Tarik Tunai” di halaman utama atau login. Pilih nominal penarikan atau masukkan jumlah yang diinginkan. Klik “Lanjut” dan “Buat Kode Token”. Masukkan PIN Livin’ by Mandiri (EPIN). Kamu akan mendapatkan kode token (6 digit) dan batas waktu penggunaannya. Di ATM Mandiri, pilih menu “Livin’ by Mandiri” lalu “Withdrawal”. Masukkan nomor HP yang terdaftar dan kode token. Tunggu hingga uang keluar, lalu ambil uangmu!

Catatan: Kode token hanya berlaku selama beberapa jam. Jika kadaluarsa, buat kode baru di aplikasi.

Nasabah BRI bisa menggunakan aplikasi BRImo untuk tarik tunai tanpa kartu. Berikut caranya:

Login ke aplikasi BRImo dengan user ID, password, atau sidik jari. Pilih menu “Tarik Tunai”. Pilih “Rekening Sumber Dana” dan jalur tarik tunai (pilih “ATM BRI”). Masukkan nominal yang ingin ditarik. Klik “Lanjut” dan masukkan PIN BRImo. Kamu akan menerima kode 6 digit (berlaku 5 menit). Di ATM BRI, pilih “Transaksi Tanpa Kartu” lalu “Tarik Tunai”. Masukkan kode 6 digit dan nomor HP yang terdaftar. Ambil uangmu setelah transaksi selesai.

3. Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI

Untuk nasabah BNI, gunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Ikuti langkah ini:

Buka aplikasi BNI Mobile Banking dan login. Pilih menu “Mobile Tunai” di kanan bawah. Baca syarat, klik “Setujui”, lalu “Lanjut”. Pilih rekening sumber dana dan nomor HP tujuan (bisa milik sendiri atau orang lain). Masukkan nominal penarikan. Masukkan password transaksi untuk mendapatkan kode transaksi (berlaku 2 jam). Di ATM BNI, tekan tombol Enter (hijau). Pilih “Mobile Tunai”, masukkan kode transaksi, lalu kode OTP yang dikirim ke HP. Ambil uang setelah transaksi selesai.

4. Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA

Nasabah BCA bisa tarik tunai tanpa kartu lewat aplikasi BCA Mobile atau myBCA. Berikut langkah-langkahnya:

Login ke aplikasi BCA Mobile atau myBCA. Pilih menu “Cardless”, lalu pilih “Tarik Tunai”. Pilih rekening sumber dana dan masukkan nominal penarikan. Masukkan PIN mBCA untuk mendapatkan kode transaksi 6 digit (berlaku 1 jam). Di ATM BCA, pilih “Transaksi Tanpa Kartu”. Masukkan nomor HP yang terdaftar dan kode transaksi. Ambil uangmu setelah transaksi selesai.

Catatan: Untuk penarikan di atas Rp1.250.000, gunakan ATM BCA dengan pecahan Rp100.000.

Tips Aman Tarik Tunai Tanpa Kartu

Jaga Kerahasiaan Kode: Jangan bagikan kode transaksi kepada siapa pun.

Jangan bagikan kode transaksi kepada siapa pun. Perhatikan Batas Waktu: Gunakan kode sebelum kadaluarsa.

Gunakan kode sebelum kadaluarsa. Pilih ATM Aman: Gunakan ATM di lokasi ramai atau yang memiliki CCTV.

Gunakan ATM di lokasi ramai atau yang memiliki CCTV. Cek Saldo: Pastikan saldo cukup sebelum tarik tunai.

Pastikan saldo cukup sebelum tarik tunai. Simpan Bukti Transaksi: Screenshot notifikasi transaksi untuk referensi.

Kesimpulan

Tarik tunai tanpa kartu Mandiri, BRI, BNI, dan BCA sangat mudah dengan aplikasi mobile banking. Hanya dengan beberapa langkah, kamu bisa mengambil uang di ATM tanpa khawatir kartu hilang atau tertinggal. Pastikan kamu mengikuti langkah-langkah dengan benar dan menjaga keamanan kode transaksi. Selamat mencoba!