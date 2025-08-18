Saldo BRI Minimal: Panduan Lengkap Biaya & Ketentuan

Ilustrasi(https://bri.co.id/)

MENGELOLA rekening bank dengan bijak adalah langkah penting untuk menjaga keuangan tetap aman. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah saldo BRI minimal. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan ketentuan saldo minimal untuk berbagai jenis tabungan BRI, biaya yang terkait, serta tips praktis untuk menghindari denda. Informasi ini disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua nasabah.

Apa Itu Saldo BRI Minimal?

Saldo BRI minimal adalah jumlah uang yang harus tetap ada di rekening Anda agar tidak dikenakan biaya administrasi tambahan atau penutupan rekening. Setiap jenis tabungan BRI memiliki ketentuan saldo minimal yang berbeda, tergantung pada produk yang Anda pilih, seperti BritAma, Simpedes, atau Tabungan Haji.

Jenis Tabungan BRI dan Saldo Minimalnya

Berikut adalah rincian saldo minimal untuk beberapa jenis tabungan populer di Bank BRI:

BritAma: Saldo minimal Rp50.000.

Saldo minimal Rp50.000. Simpedes: Saldo minimal Rp50.000.

Saldo minimal Rp50.000. BritAma Bisnis: Saldo minimal Rp100.000.

Saldo minimal Rp100.000. Tabungan Haji: Saldo minimal Rp50.000.

Pastikan Anda selalu menjaga saldo di atas jumlah ini untuk menghindari potongan biaya. Jika saldo Anda di bawah ketentuan, BRI dapat mengenakan denda atau menonaktifkan rekening.

Biaya Terkait Saldo di Bawah Minimal

Jika saldo rekening Anda berada di bawah ketentuan saldo BRI minimal, Anda mungkin akan dikenakan biaya penalti. Misalnya, untuk tabungan BritAma, denda sebesar Rp12.000 per bulan dapat dikenakan jika saldo rata-rata bulanan kurang dari Rp50.000. Selain itu, biaya administrasi bulanan juga tetap berlaku, seperti:

BritAma: Rp11.000 - Rp12.000 per bulan.

Simpedes: Rp5.500 per bulan.

Informasi ini dapat berubah, jadi selalu periksa ketentuan terbaru di situs resmi BRI atau hubungi layanan pelanggan di @kontakBRI.

Mengapa Saldo Minimal Penting?

Menjaga saldo BRI minimal bukan hanya untuk menghindari denda, tetapi juga untuk memastikan rekening Anda tetap aktif. Rekening yang tidak aktif selama beberapa bulan dapat ditutup secara otomatis oleh bank. Selain itu, saldo minimal juga membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik, terutama untuk kebutuhan darurat.

Tips Menjaga Saldo BRI Minimal

Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk memastikan saldo rekening Anda tetap di atas ketentuan minimal:

Atur Pengingat: Gunakan aplikasi BRImo untuk memantau saldo Anda secara rutin. Manfaatkan Auto-Debit: Atur transfer otomatis untuk menjaga saldo minimal. Kurangi Transaksi Kecil: Hindari transaksi yang tidak perlu untuk menjaga saldo tetap stabil. Gunakan Tabungan yang Sesuai: Pilih jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.

Bagaimana Jika Saldo Sering Berkurang?

Beberapa nasabah melaporkan bahwa saldo mereka berkurang karena biaya administrasi, pemeliharaan kartu debit, atau layanan notifikasi SMS/WhatsApp. Untuk menghindari hal ini, Anda bisa mempertimbangkan untuk menonaktifkan layanan notifikasi jika tidak diperlukan atau beralih ke tabungan dengan biaya lebih rendah, seperti Simpedes.

Kesimpulan

Memahami ketentuan saldo BRI minimal sangat penting untuk mengelola rekening bank Anda dengan baik. Dengan menjaga saldo di atas jumlah minimal, Anda dapat menghindari denda dan memastikan rekening tetap aktif. Gunakan tips di atas dan pantau rekening Anda melalui aplikasi BRImo untuk kemudahan.