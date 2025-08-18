Saldo BRI Minimal: Panduan Lengkap Biaya & Ketentuan

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MENGELOLA rekening bank dengan bijak adalah langkah penting untuk menjaga keuangan tetap aman. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah saldo BRI minimal. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan ketentuan saldo minimal untuk berbagai jenis tabungan BRI, biaya yang terkait, serta tips praktis untuk menghindari denda. Informasi ini disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua nasabah.
Saldo BRI minimal adalah jumlah uang yang harus tetap ada di rekening Anda agar tidak dikenakan biaya administrasi tambahan atau penutupan rekening. Setiap jenis tabungan BRI memiliki ketentuan saldo minimal yang berbeda, tergantung pada produk yang Anda pilih, seperti BritAma, Simpedes, atau Tabungan Haji.
Berikut adalah rincian saldo minimal untuk beberapa jenis tabungan populer di Bank BRI:
Pastikan Anda selalu menjaga saldo di atas jumlah ini untuk menghindari potongan biaya. Jika saldo Anda di bawah ketentuan, BRI dapat mengenakan denda atau menonaktifkan rekening.
Jika saldo rekening Anda berada di bawah ketentuan saldo BRI minimal, Anda mungkin akan dikenakan biaya penalti. Misalnya, untuk tabungan BritAma, denda sebesar Rp12.000 per bulan dapat dikenakan jika saldo rata-rata bulanan kurang dari Rp50.000. Selain itu, biaya administrasi bulanan juga tetap berlaku, seperti:
Informasi ini dapat berubah, jadi selalu periksa ketentuan terbaru di situs resmi BRI atau hubungi layanan pelanggan di @kontakBRI.
Menjaga saldo BRI minimal bukan hanya untuk menghindari denda, tetapi juga untuk memastikan rekening Anda tetap aktif. Rekening yang tidak aktif selama beberapa bulan dapat ditutup secara otomatis oleh bank. Selain itu, saldo minimal juga membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik, terutama untuk kebutuhan darurat.
Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk memastikan saldo rekening Anda tetap di atas ketentuan minimal:
Beberapa nasabah melaporkan bahwa saldo mereka berkurang karena biaya administrasi, pemeliharaan kartu debit, atau layanan notifikasi SMS/WhatsApp. Untuk menghindari hal ini, Anda bisa mempertimbangkan untuk menonaktifkan layanan notifikasi jika tidak diperlukan atau beralih ke tabungan dengan biaya lebih rendah, seperti Simpedes.
Memahami ketentuan saldo BRI minimal sangat penting untuk mengelola rekening bank Anda dengan baik. Dengan menjaga saldo di atas jumlah minimal, Anda dapat menghindari denda dan memastikan rekening tetap aktif. Gunakan tips di atas dan pantau rekening Anda melalui aplikasi BRImo untuk kemudahan.
