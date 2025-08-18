Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Pasar Pakaian Dalam Pria Diperkirakan Terus Tumbuh

Wisnu Arto Subari
18/8/2025 06:47
Pasar Pakaian Dalam Pria Diperkirakan Terus Tumbuh
(MI)

PASAR pakaian dalam pria diperkirakan terus tumbuh. Merek lokal Agree Underwear optimistis dalam 3 tahun ke depan akan terjadi lonjakan permintaan, terutama di segmen lokal premium. 

Untuk itu, Agree aktif memperluas jaringan distribusi. Saat ini, perusahaan memiliki agen dan mitra distribusi di sejumlah kota besar, serta membuka peluang kemitraan di berbagai daerah. 

"Kami berharap dapat tumbuh bersama mitra yang memiliki semangat dan visi yang sama untuk membesarkan brand lokal yang tak kalah unggul dibanding merek luar," ujar Agree dalam keterangannya, Senin (18/8). Para mitra mendapatkan berbagai keuntungan seperti harga khusus, dukungan promosi, materi branding, pelatihan produk, hingga bonus eksklusif bagi distributor yang mencapai target.

Pihaknya pun tengah mempersiapkan seri terbaru yang lebih inovatif, seperti jenis breathable dan antibakteri yang cocok untuk pria aktif. Mengusung konsep bahan premium dan desain ergonomis, Agree membidik pria aktif usia 18 hingga 45 tahun, mulai dari pelajar, pekerja lapangan, hingga profesional muda. 

Melalui partisipasinya di IBOS Expo 2025, Agree ingin memperkenalkan lebih luas produknya sekaligus membuka peluang usaha bagi para calon mitra yang ingin bergabung dalam ekosistem bisnis yang menjanjikan. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
