Nusantara Prestige Menyesuaikan Kebutuhan Masyarakat

Nusantara presige dibuat di Cikarang.(Dok. DID)

SERI Nusantara Prestige yang dikeluarkan produsen Air Conditioning, PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID), disebut dirancang dengan menyesuaikan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Fitur andalannya meliputi pelapisan khusus pada evaporator dan kondensor yang berfungsi melindungi unit dari karat, debu, air, serta partikel lingkungan lain yang kerap menjadi tantangan di daerah beriklim tropis.

Asisten General Manager PT Daikin Airconditioning Indonesia,Alexander Eko Wibowo, menyampaikan, Seri Nusantara Prestige setiap model juga dilengkapi teknologi Super PCB dan Low Voltage Protection.

"Kedua fitur ini memungkinkan AC tetap beroperasi meskipun terjadi lonjakan atau penurunan tegangan listrik, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan kondisi kelistrikan yang tidak stabil," ungkap Alexander dalam keterangannya, Minggu (17/8).

Ia menjelaskan, Nusantara Prestige, hasil produksi pabrik Cikarang, Jawa Barat. Kehadiran seri ini menjadi tonggak penting dalam industri pendingin udara nasional, menandai langkah nyata dalam menghadirkan produk lokal dengan standar teknologi dan kualitas global.

Peluncuran Nusantara Prestige diiringi dengan program promosi bertajuk MERDEKA Nusantara, yang berlangsung mulai 16 Agustus 2025 hingga satu bulan ke depan. Program ini menawarkan berbagai keuntungan, termasuk promo trade-in untuk 1.000 unit pertama, di mana konsumen dapat menukarkan AC lama dengan tiga model pilihan dari seri terbaru ini.

“Bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia, lebih dari sekadar tujuan pemasaran, program ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap AC produksi Indonesia,” ujar Alexander.

Ia menjelaskan, masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan penawaran terbatas ini. Menggunakan produk dalam negeri adalah bentuk nyata dukungan terhadap kemandirian industri nasional. (Z-10)