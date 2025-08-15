Polri Salurkan 2.424 Ton Beras pada Gerakan Pangan Murah Serentak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan GPM di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Kamis (14/8)(Dok.Humas Polri)

POLRI menyalurkan 2.424 ton beras dalam acara kick off puncak kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

"Hari ini kami melaksanakan <em>kick off </em>kegiatan Gerakan Pangan Murah serentak yang akan dilaksanakan serentak sampai dengan 16

Agustus 2025," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Kamis (14/8).

Baca juga : Polda Banten Distribusikan 27 Ton Beras SPHP ke Masyarakat

Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, ribuan ton beras tersebut disalurkan di 1.552 titik dengan penerima manfaat sebanyak 484.977 orang. "Jadi, hari ini, baik beras, kemudian gula, dan minyak, semua dijual dengan harga sesuai harga standar Bulog," katanya.

Sedangkan hingga 13 Agustus 2025, sambung Kapolri, telah disalurkan 5.706 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di 4.705 titik.

Melalui gerakan ini, Polri bersama kementerian/lembaga terkait memaksimalkan agar harga beras dijual kepada konsumen dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) ataupun sama dengan HET.

Baca juga : Tim Patroli Maung Presisi Siap Layani Masyarakat Banten di Wilayah Rawan Kejahatan

Kegiatan ini, ujar Kapolri, juga merupakan pelaksanaan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar 1,3 juta ton beras SPHP segera disalurkan kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan secara periodik nanti tiap pekan akan kami evaluasi sehingga kemudian betul-betul apa yang menjadi perintah kebijakan Presiden (Prabowo Subianto), bisa kita laksanakan semaksimal mungkin," katanya.

Sementara itu, salah satu warga yang hadir, Siti Humairoh, mengaku merasa terbantu dengan adanya kegiatan GPM ini. "Setelah dapat informasi, langsung ke sini karena memang sekarang kesulitan beras. Di luar, di pasar lagi jarang (beras)," katanya.

Dia mengatakan bisa membeli beras lima kilogram dengan harga Rp55.000. Harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran yang berkisar Rp75.000-Rp115.000.

Tidak hanya beras, Siti juga terbantu dengan harga gula dan minyak goreng yang lebih murah dari harga pasaran. Gula di pasaran Rp17.000, di sini Rp15.000. Minyak goreng lebih murah dibanding di pasar. Satu liter Rp15.000. Biasanya sekitar Rp20.000 dengan kualitas minyak yang sama," katanya. (Ant/E-2)