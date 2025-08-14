BTN Hadirkan Fitur Pembelian Voucher Belanja di Aplikasi Bale

Ilustrasi(Antara)

PT Trimegah Karya Pratama atau UltraCorp terus mengembangkan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk perbankan. Teranyar, UltraCorp menggandeng PT Bank Tabungan Negara (BTN) dalam menyediakan fitur pembelian voucher belanja secara langsung di aplikasi mobile banking Bale by BTN.

Nasabah kini dapat melakukan pembelian voucher belanja di berbagai ratusan jenama dan kategori favorit. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan bagi Bank BTN dalam memberikan nilai tambah yang menguntungkan kepada nasabah.

Corporate Sales & Marketplace Division Head Ultra Corporation, Ratna Sofia, mengungkapkan digitalisasi telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan di era modern seperti saat ini. Dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi digital, seluruh aktivitas ekonomi atau bisnis seperti jual, beli, menabung, dan investasi, semakin mudah dilakukan.

“Saat ini digitalisasi di seluruh sektor industri di Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama secara online service berbasis platform seperti aplikasi mobile dan website. Peningkatan ini turut mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas secara ekonomi dan bisnis, termasuk mengakses mobile banking untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat," ujar Ratna.

Berdasarkan data Maximize Market Research, super app global diprediksi akan tumbuh subur sebesar 470% dalam delapan tahun ke depan. Asia Pasifik diprediksi akan menjadi wilayah dengan pertumbuhan paling besar karena preferensi masyarakatnya yang tinggi akan layanan digital yang serba ada.

Melalui kerjasama ini, nasabah Bank BTN dapat melakukan pembelian voucher belanja digital dengan mengakses menu lifestyle di tampilan beranda atau home aplikasi Bale dan memilih submenu Voucher Belanja. Nasabah selanjutnya akan diarahkan ke halaman katalog yang berisi ratusan voucher belanja hemat dari belasan kategori kebutuhan sehari-hari. Voucher yang telah dibeli juga tersimpan dalam riwayat transaksi serta bisa diakses dan ditukarkan langsung ke outlet brand tanpa perlu ribet berpindah aplikasi. Dengan integrasi ini, diharapkan dapat menunjang berbagai kebutuhan nasabah BTN dan juga menarik lebih banyak lagi calon nasabah Bank BTN ke depannya. (E-3)