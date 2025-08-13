Di Tengah Gejolak Global, Perencanaan Keberlangsungan Bisnis Semakin Mendesak

Pelatihan perencanaan keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management/BCM).(Dok.Istimewa)

INDONESIA, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki lebih dari 147 juta pekerja aktif di sektor formal dan informal. Namun, di 2025, lebih dari 26.000 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) telah tercatat, didorong oleh ketidakstabilan global, pergeseran ekonomi, serta sistem kelembagaan yang belum siap menghadapi disrupsi.

Dalam konteks ini, kebutuhan akan perencanaan keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management/BCM) menjadi semakin mendesak, tidak hanya bagi sektor swasta tetapi juga bagi institusi yang melayani publik.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, kampanye bertajuk #BusinessContinuityID resmi diluncurkan oleh Infinity Continuity, sebuah firma konsultan ketahanan organisasi yang fokus pada manajemen keberlangsungan bisnis dan krisis, bekerja sama dengan Campaign for Good, sebuah platform startup sosial berbasis teknologi.

Kampanye ini dirancang untuk membekali organisasi-organisasi pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, lembaga keuangan, dan organisasi nonprofit dengan pelatihan serta alat strategis yang diperlukan untuk tetap berfungsi secara optimal dalam situasi krisis dan ketidakpastian.

Melalui kampanye nasional #BusinessContinuityID, lima organisasi terpilih akan diikutsertakan dalam Pelatihan Intensif Business Continuity Management (BCM) selama dua hari.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya akan memahami kerangka teknis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, melainkan juga akan dibekali strategi penyesuaian krisis yang konkret, aplikatif, dan relevan dengan konteks lokal mereka.

Para peserta juga didampingi untuk mengangkat dan membagikan kisah nyata dari lapangan melalui platform Campaign for Good, yang akan memastikan bahwa praktik baik dan pembelajaran dari komunitas dapat menginspirasi lintas sektor dan wilayah.

PENDEKATAN TERPADU

Sebagai pelopor dalam bidang ketahanan organisasi, Infinity Continuity menghadirkan pendekatan terpadu dari membangun fondasi Business Continuity Plan yang kokoh, hingga menyusun strategi manajemen krisis yang adaptif untuk sektor publik maupun swasta.

Dengan rekam jejak internasional dan pengalaman lapangan yang luas, Infinity Continuity bukan hanya menjadi fasilitator pelatihan melainkan juga mitra strategis yang memahami dinamika nyata organisasi dan tantangan operasional yang mereka hadapi.

Director of Preparedness & Resiliency and Founder of Infinity Continuity, Gary Ng, menegaskan bahwa ketahanan bukan sekadar opsi, melainkan fondasi strategis bagi keberlangsungan organisasi yang melayani publik.

“Di tengah ketidakpastian, #BusinessContinuityID hadir sebagai jawaban agar sekolah, klinik, koperasi, dan komunitas tidak hanya bertahan, tapi tetap memberi dampak saat krisis melanda. Pelatihan Business Continuity Management bukan hanya soal prosedur internal ini soal menjaga nyawa ekosistem sosial yang bergantung pada keberadaan mereka,” ujarnya.

GERAKAN STRATEGIS

CEO Campaign for Good, William Gondokusumo, menegaskan bahwa kampanye ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan sebuah gerakan strategis yang menyoroti kekuatan komunitas dalam menghadapi krisis.

“Kami ingin menyalakan kembali harapan melalui kisah-kisah nyata dari akar rumput tentang bagaimana organisasi tetap bertahan dan hadir saat yang lain menyerah. Dengan dukungan teknologi dan narasi digital, kami bertekad memperluas dampaknya dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut membangun fondasi ketahanan sosial Indonesia yang kokoh dan berkelanjutan,” ujar William.

Kampanye #BusinessContinuityID telah resmi dimulai sejak Juni. Pendaftaran dibuka bagi organisasi nonprofit dan komunitas yang bergerak di bidang pelayanan publik. Proses seleksi saat ini tengah berlangsung di platform Campaign for Good hingga akhir Agustus.

Pada September, dua organisasi terbaik akan diumumkan sebagai penerima beasiswa penuh untuk mengikuti pelatihan intensif di Jakarta, dan kampanye ini akan ditutup pada Oktober dengan peluncuran laporan dampak yang merangkum pencapaian, kisah peserta, serta kontribusinya para peserta. Organisasi yang ingin ikut ambil bagian dalam perjalanan ini, bisa mendaftarkan diri Anda melalui bit.ly/BusinessContinuityID. (E-2)